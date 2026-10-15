Tödlicher ICE-Unfall: Bahnübergang Reller war für lange Fahrzeuge zu eng

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg/Rönneburg. Ein ICE erfasst einen Lastwagen, der auf einem Bahnübergang stand. Jetzt steht die Ursache für den Unfall 2025 in Rönneburg fest: Der Bahnübergang Reller zwischen Meckelfeld und Harburg war für lange Fahrzeuge zu eng gebaut.

Werbung Werbung Werbung

Die Deutsche Bahn hätte dieses Problem schon lange vor dem tödlichen Unfall erkennen und beseitigen können. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in ihrem Abschlussbericht, den sie am Donnerstag vorgelegt hat. 20 Monate nach dem Unglück.

Werbung

Am 11. Februar 2025 war der ICE 613 auf dem Weg von Kiel nach München gegen 14.06 Uhr auf dem Übergang mit einem beladenen Sattelzug zusammengestoßen. Ein Reisender starb, ein weiterer wurde schwer verletzt, 23 Menschen erlitten leichte Verletzungen. Elf der 13 Waggons wurden schwer beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 11,5 Millionen Euro.

Anwohner Andreas Rose erlebte den Zusammenstoß aus nächster Nähe mit. „Ich hab hier damals im Garten geschlafen und dann hat es fürchterlich geknallt”, sagt Rose.

Wie der Lastwagen auf den Gleisen feststeckte

Laut Bericht hatte der Fahrer des Lastwagens, der für eine rumänische Firma unterwegs war, zuvor im Schweißwerk der Vossloh Rail Services Deutschland GmbH bis zu 18,9 Meter lange Schienen geladen. Die Strecke war ihm unbekannt, er fuhr im Schritttempo über die Gleise. In der engen Kurve hinter dem Übergang kam er nicht weiter: Vorne berührte sein Fahrzeug fast die Leitplanke, hinten war es ebenfalls zu eng. Er stoppte und wollte zurücksetzen.

Anwohner Andreas Rose zeigt auf die Stelle, wo der ICE zum stehen kam. Foto: JOTO

Vierzehn Sekunden später begann die Warnanlage zu läuten, zwölf Sekunden darauf senkte sich der Schrankenbaum auf die Ladung. Der Fahrer hupte, stieg aus und versuchte, den heranfahrenden Zug mit Handzeichen zu warnen. Rose erinnert sich an die Stelle: „Da vorne ist er stehen geblieben, weil er in den Schienen drinnen gehangen hat und kam nicht mehr weiter. Und dann kannst du bloß noch aussteigen.”

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Der ICE, kurz zuvor in Harburg gestartet, war bereits mit knapp 130 Kilometern pro Stunde unterwegs. Eine Lärmschutzwand in der Kurve verdeckte dem Lokführer lange die Sicht auf den Übergang. Trotz Schnellbremsung prallte der Zug mit 110 Kilometern pro Stunde auf den Lastwagen und kam erst 321 Meter später zum Stehen.

Drei Meter galten als ausreichend, waren es aber nicht

Die Bundesstelle sieht die zentrale Ursache in der Bauweise des Übergangs. Gesetzlich müssen Fahrzeuge einen Bahnübergang ungehindert räumen können. Eine interne Richtlinie der Bahn setzte diese Vorgabe nur pauschal um und hielt drei Meter freie Fahrbahn nach dem Übergang für ausreichend. Diese drei Meter waren zwar vorhanden, erfüllten die gesetzliche Vorgabe aber nicht.

Schon ein dreiachsiges Müllfahrzeug war in der Vergangenheit von der Schranke behindert worden, Grund war eine Gleisverschiebung aus den 1990er Jahren. Statt der rechnerisch vorgesehenen 37 Sekunden blieben langen Fahrzeugen dadurch nur zwölf Sekunden, um den Übergang zu verlassen.

Der Bahnübergang ist im Oktober 2026 weiterhin gesperrt. Foto: JOTO

Warnsignale gab es laut Bericht mehrere: Bereits 2014 dokumentierten Mitarbeiter frische Kratzspuren im Asphalt, 2024 fielen verbogene Leitplanken auf. Von 76 Schrankenstörungen seit 2020 wurde bei 54 nicht einmal eine Ursache festgehalten. Überrascht hat der Unfall die Anwohner nach eigener Aussage nicht. „Es waren schon mehrere Unfälle hier”, sagt Rose. „Da war ja früher ein Containerdorf für die ICE-Bauer, da sind auch schon welche verunglückt, mit einem Caddy zum Beispiel.” Konsequenzen habe die Bahn daraus nicht gezogen.

Kritik an der Doppelrolle der Bahn

Die Bundesstelle kritisiert, dass die DB InfraGO gleichzeitig die Bahnstrecke betrieb und Eigentümerin der angrenzenden Privatstraße war. Sie hätte große Fahrzeuge jederzeit durch Poller, Schranken oder Schilder aussperren können, tat dies aber nicht. Stattdessen nutzte sie den Übergang selbst für eigene Baustellenfahrzeuge. Intern war laut Bericht nicht einmal klar geregelt, wer für die Straße zuständig war.

Den Beteiligten vor Ort macht der Bericht keine Vorwürfe, weder dem Lokführer noch dem Fahrdienstleiter oder dem Lastwagenfahrer. Auch die Rettungskette habe funktioniert. Die Bundesstelle spricht fünf Sicherheitsempfehlungen aus, darunter die Überprüfung vergleichbarer Bahnübergänge.

Übergang soll verschwinden

Der Bahnübergang Reller ist seit dem Unfall gesperrt und soll dauerhaft verschwinden. Vossloh transportiert die Schienen inzwischen per Bahn, die Anfahrt zum Werk erfolgt über einen Feldweg von Meckelfeld aus. Eine neue Zufahrt ohne Bahnübergang befindet sich in Planung. (JOTO)