Harburg/Sinstorf. Ein Toyota ist am Sonntagmorgen am Sinstorfer Kirchweg mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und hat sich dabei überschlagen. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.
Der Unfall ereignete sich gegen 8.59 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war der Toyota gegen das parkende Fahrzeug gefahren und kippte durch die Wucht des Aufpralls um.
Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Eine abschließende Mitteilung des Lagedienstes zur Unfallursache lag zunächst nicht vor. (tj)