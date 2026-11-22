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Harburg/Sinstorf. Ein Toyota ist am Sonntagmorgen am Sinstorfer Kirchweg mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und hat sich dabei überschlagen. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.

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Der Unfall ereignete sich gegen 8.59 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war der Toyota gegen das parkende Fahrzeug gefahren und kippte durch die Wucht des Aufpralls um.

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Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Eine abschließende Mitteilung des Lagedienstes zur Unfallursache lag zunächst nicht vor. (tj)