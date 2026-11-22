Harburg/Hausbruch. Auf dem Gelände der Grundschule An der Haake im Striepenweg haben Unbekannte am Samstagabend mehrere Paletten in einer Feuerstelle angezündet. Die Feuerwehr rückte gegen 21.55 Uhr zu dem Einsatz aus.
Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und kontrollierten anschließend die Brandstelle. Wer die Paletten in Brand gesetzt hat, ist bislang nicht bekannt.
Für eine Ausbildungspraktikantin der Feuerwehr war der Einsatz etwas Besonderes: Es war das erste Feuer, das sie während ihrer Ausbildung erlebte.
Zur Brandursache und zu möglichen Tätern liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. (tj)