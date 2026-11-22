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Harburg/Hausbruch. Auf dem Gelände der Grundschule An der Haake im Striepenweg haben Unbekannte am Samstagabend mehrere Paletten in einer Feuerstelle angezündet. Die Feuerwehr rückte gegen 21.55 Uhr zu dem Einsatz aus.

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Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und kontrollierten anschließend die Brandstelle. Wer die Paletten in Brand gesetzt hat, ist bislang nicht bekannt.

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Für eine Ausbildungspraktikantin der Feuerwehr war der Einsatz etwas Besonderes: Es war das erste Feuer, das sie während ihrer Ausbildung erlebte.

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Zur Brandursache und zu möglichen Tätern liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. (tj)