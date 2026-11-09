Unbekannter schießt auf Bar in Wilhelmsburg – Gäste unverletzt

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg/Wilhelmsburg. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag einen Schuss auf die Fensterfront einer Bar in Wilhelmsburg abgegeben. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.35 Uhr in der Neuenfelder Straße. Ein Gast der Lokalität bemerkte ein Einschussloch in der Fensterfront und alarmierte die Polizei.

Werbung

Weitere Zeugen berichteten den eintreffenden Einsatzkräften, dass ein Unbekannter kurz zuvor mindestens einen Schuss auf das Gebäude abgegeben hatte und anschließend geflüchtet war. Die anwesenden Gäste blieben unverletzt.

Fahndung ohne Ergebnis

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen und eine Drohne suchten direkt nach der Tat nach dem Täter. Die Fahndung führte jedoch nicht zur Festnahme des Verdächtigen, der dunkel gekleidet gewesen sein soll.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm zunächst die Ermittlungen am Tatort. Inzwischen führt die BAO Kinesis die weiteren Untersuchungen.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Entsprechende Hinweise nimmt das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286–56789 entgegen, auch eine Meldung bei jeder Polizeidienststelle ist möglich. (tj)