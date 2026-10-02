Unfall in Heimfeld: Fußgängerin von Mercedes erfasst

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Harburg/Heimfeld. Eine Seniorin ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Heimfelder Straße/Alter Postweg verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr erfasste ein abbiegender Mercedes die Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.

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Die Frau nutzte eine Ampel, um die Fahrbahn zu überqueren. Trotzdem erfasste sie die Mercedes E‑Klasse beim Abbiegen. Die genauen Umstände, warum der Fahrer die Fußgängerin offenbar übersah, sind noch unklar.

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Passanten eilten der verletzten Frau sofort zu Hilfe und betreuten sie, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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Kreuzung zeitweise gesperrt

Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für die Unfallaufnahme. Bis etwa 8.45 Uhr musste der Verkehr umgeleitet werden. Die Beamten untersuchten den Unfallhergang und sicherten Spuren.

Dabei stellten die Einsatzkräfte nach Angaben eines Reporters vor Ort einen technischen Mangel am Mercedes fest. Mindestens ein Reifen hatte keine Luft mehr. Die Polizei untersagte dem Fahrzeug daher die Weiterfahrt.

Zusammenhang zwischen Reifen und Unfall wird geprüft

Die Ermittler prüfen nun, ob der platte Reifen den Unfall begünstigt haben könnte. Zudem untersucht die Polizei, warum der Mercedes-Fahrer die Fußgängerin beim Abbiegen nicht bemerkte. Zum genauen Alter der verletzten Frau und des Fahrers lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor. (dh)