Ungewöhnlicher Einsatz: Zivilstreifen stoppen Transporter in Harburg

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Harburg. Fünf zivile Streifenwagen haben am Mittwochnachmittag auf der Stader Straße einen Transporter gestoppt und eingekreist. Die Hintergründe des ungewöhnlichen Einsatzes sind bislang unklar.

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Gegen 16.30 Uhr bremsten die Einsatzkräfte den Wagen aus und brachten ihn zum Anhalten. Mehrere Polizisten sprangen aus ihren Fahrzeugen und umstellten den Transporter. Bei dem Fahrzeug handelt es sich offenbar um einen Möbeltransporter.

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Vor Ort wurde der Wagen schließlich stillgelegt. Warum die Polizei den Transporter mit einem derart großen Aufgebot stoppte und was dem Einsatz vorausgegangen war, ist nicht bekannt. Das Lagezentrum der Polizei Hamburg konnte auf Nachfrage zunächst keine näheren Angaben zu dem Einsatz machen. (tj)

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Einsatzkräfte umstellten den Transporter auf der Stader Straße und legten ihn still. Foto: Lenthe-Medien