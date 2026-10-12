Update Busunfall in Harburg: Zehn Verletzte bei Busunfall – darunter drei Kinder

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Harburg/Wilstorf. Eine Gefahrenbremsung eines Linienbusses der Linie 141 hat am Montagabend an der Wilstorfer Straße einen Großeinsatz ausgelöst. Der Bus war gegen 18.25 Uhr in Richtung Neugraben unterwegs, als es zu dem Bremsmanöver kam.

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Nach aktuellem Stand gehen die Einsatzkräfte von zehn verletzten Fahrgästen aus. Das bestätigt der Lagedienst der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von harburg-aktuell.de. Drei Personen erlitten schwere und sieben leichte Verletzungen. Eine anfänglich als lebensbedrohlich verletzt kategorisierte Person konnte im weiteren Verlauf als schwer verletzt eingestuft werden. Der Rettungsdienst Hamburg brachte insgesamt neun Personen in Hamburger Kliniken.

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„Teilweise sind die Personen im Bus durch den Aufprall gegen Scheiben geflogen”, erklärt Feuerwehrsprecher Florian Hartmann. „Unter den Verletzen sind auch drei Kinder. Diese sind leichtverletzt.”

Video: Busunfall in Harburg

Disclaimer: In dem Video wird noch von einer lebensgefährlich verletzen Personen geschrieben. Diese Information wurde im Nachhinein durch die Einsatzkräfte korrigiert.

Die Feuerwehr war mit bis zu 90 Einsatzkräften vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Erstmeldungen, Personen seien von einem Bus überrolt worden, bestätigten sich zum Glück nicht.

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Die Wilstorfer Straße war bis 19.45 Uhr zwischen der Baererstraße und der Hohen Straße vollständig gesperrt.

Glassplitter liegen im Windschutzbereich des Busses. Foto: Lenthe-Medien/Reimer

Die genaue Ursache der Gefahrenbremsung ist bislang unklar. (tj)

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++