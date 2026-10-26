Update: Teile einer Weltkriegsbombe in Heimfeld kontrolliert gesprengt

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Harburg/Heimfeld. Fragmente einer Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg wurden heute mittag erfolgreich gesprengt. Das teilt die Feuerwehr Hamburg mit.

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Teile der Weltkriegsbombe wurden heute vormittag gegen 8.15 Uhr auf der Baustelle des geplanten Logistikparks TRIPORT an der Seehafenstraße gefunden.

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Für die Sprengung wurde ein Sperradius von 300 Metern eingerichtet. Der Warnradius betrug 500 Meter.

Hier die Erstmeldung

Auf der Baustelle des geplanten Logistikparks TRIPORT an der Seehafenstraße in Heimfeld sind erneut Teile einer Bombe gefunden worden. Die Feuerwehr Hamburg wurde gegen 8.15 Uhr zu dem Gelände alarmiert, nachdem bei laufenden Sondierungsarbeiten mutmaßliche Überreste einer Fliegerbombe zum Vorschein gekommen waren.

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes rückten an, um die Fundstelle zu untersuchen und die Bombenteile zu bergen. Der Einsatz dauerte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch an.

Die Kampfmittelexperten prüfen derzeit, ob sich unter den gefundenen Teilen noch funktionsfähige Zünder befinden. Sollte das der Fall sein, könnte eine kurzfristige kontrollierte Sprengung notwendig werden. Nach ersten Einschätzungen sind größere Sicherheitsmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich nicht erforderlich. Die endgültige Entscheidung hängt von den laufenden Untersuchungen ab.

Zweiter Fund binnen weniger Wochen

Es ist nicht der erste Kampfmittelfund auf dem Gelände der ehemaligen Ölmühle. Bereits am 7. Oktober war bei Bauarbeiten auf dem Areal eine britische 500-Pfund-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. harburg-aktuell.de berichtete: Knall in der Nacht: Bombenentschärfung in Heimfeld. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte den Blindgänger damals in der Nacht erfolgreich.

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Auf dem weitläufigen Industriegelände entsteht der geplante Logistikpark TRIPORT Hamburg-Harburg. harburg-aktuell.de berichtete: TriPort – Impuls für den Harburger Seehafen. Ob auch der aktuelle Fund eine erneute Sprengung erforderlich macht, steht derzeit noch nicht fest. (tj)

+++ Dieser Artikel wird aktualisiert +++