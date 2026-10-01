Verkehrschaos erwartet: Amsinckstraße nach Rohrbruch wochenlang gesperrt

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Harburg/Hamburg. Zwei schwere Rohrbrüche haben am Mittwoch wichtige Verkehrsachsen in Hamburg lahmgelegt. Zunächst brach gegen Mittag eine Trinkwasserleitung in der Fuhlsbüttler Straße, wenige Stunden später kam es in der Amsinckstraße auf Höhe der Hausnummer 3 zu einem weiteren Rohrbruch. Der massive Wasseraustritt unterspülte in beiden Fällen großflächig die Fahrbahn und führte zu erheblichen Straßenschäden und Straßenversackungen.

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Die Trinkwasserversorgung konnte nach der Außerbetriebnahme der defekten Leitungen innerhalb kurzer Zeit größtenteils wiederhergestellt werden. Einzelne Haushalte, die über die Trinkwasserleitung in der Fuhlsbüttler Straße versorgt werden, haben nach wie vor kein Wasser. Sie werden mit Wasserwagen vor Ort notversorgt. Noch in der Nacht zu Donnerstag fanden Aufräumarbeiten und vorbereitende Maßnahmen statt.

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Für die umfangreichen Reparaturarbeiten sind neben Hamburg Wasser zwei spezialisierte Fachfirmen mit insgesamt drei Kolonnen und schwerem Gerät im Einsatz. Die Vorbereitungen für die Tiefbauarbeiten laufen.

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Mehrwöchige Reparaturen an der Amsinckstraße

Die Fachfirmen stemmen die Straße auf und legen das defekte Leitungsrohr frei. Parallel untersuchen und analysieren Experten die Lage, um zu bewerten, in welchem Umfang erneuert werden muss. Zur Schadensursache können weiterhin keine Aussagen getroffen werden.

Die Verkehrseinschränkungen bleiben bestehen. Wann die betroffenen Fahrspuren wieder freigegeben werden können, ist derzeit nicht absehbar. Nach heutigem Stand ist von einer mehrwöchigen Reparaturdauer auszugehen. Die Schäden an Straße und Infrastruktur sind erheblich.

„Die Amsinckstraße ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen unserer Stadt”, sagt Dr. Anjes Tjarks (Grüne), Senator für Verkehr und Mobilitätswende. „Deshalb handeln wir hier mit höchster Priorität und bündeln alle verfügbaren Kräfte.” Gemeinsam mit Hamburg Wasser und den beteiligten Fachfirmen würden die Arbeiten mit Hochdruck vorangetrieben. Ziel sei es, die dauerhafte Versorgungssicherheit herzustellen, die Schäden schnell und sicher zu beheben und die Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.

Große Herausforderung für Hamburg Wasser

Martin Gerhardt, Geschäftsführer von Hamburg Wasser, sagt: „Unser erstes Ziel war es, die Trinkwasserversorgung schnell zu stabilisieren und die Schadensstelle zu sichern. Das ist gelungen.” Jetzt beginne die eigentliche Herausforderung. Die Schäden reichten deutlich über die betroffene Leitung hinaus und hätten die Straßen stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb sei man mit schwerem Gerät, zwei Fachfirmen und insgesamt drei Teams vor Ort, um die Arbeiten schnellstmöglich voranzubringen. Gleichzeitig werde geprüft, welche Maßnahmen sinnvoll seien, um die Infrastruktur an dieser Stelle langfristig zu stärken.

In der Fuhlsbüttler Straße haben die Experten einen rund acht Meter langen Längsriss an einer Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern festgestellt. Der betroffene Leitungsabschnitt wird derzeit ausgetauscht.

Reparatur in Fuhlsbüttel bis Freitag geplant

Das Ziel von Hamburg Wasser ist es, die Leitung noch in der Nacht zu Freitag zu reparieren und die Wasserversorgung für die betroffenen Kunden spätestens am Freitagmorgen wiederherzustellen. Im Anschluss an die Leitungsarbeiten folgt der Wiederaufbau der Fahrbahn. Die beauftragte Fachfirma wird dafür mit einem Tiefbauteam das gesamte Wochenende vor Ort arbeiten.

Die zuständigen Bereiche von Hamburg Wasser sowie die beteiligten Infrastruktur- und Verkehrsverantwortlichen stimmen das weitere Vorgehen unmittelbar an der Baustelle ab. Die aktuelle Verkehrsführung erfolgt in enger Abstimmung mit der Polizei, um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten.

Kein Zusammenhang zwischen den beiden Rohrbrüchen

Einen Zusammenhang zwischen dem Rohrbruch in der Fuhlsbüttler Straße und dem in der Amsinckstraße sieht Hamburg Wasser nicht. Rohrbrüche gehören bei einem mehr als 5.300 Kilometer langen Trinkwassernetz grundsätzlich zum Betriebsalltag. In Hamburg treten durchschnittlich rund 400 Rohrbrüche pro Jahr auf. Außergewöhnlich ist in diesem Fall vor allem, dass innerhalb kurzer Zeit zwei bedeutende Verkehrsachsen betroffen sind. Hamburg Wasser wird über den Fortgang der Arbeiten und neue Erkenntnisse zur Schadensursache sowie zur Verkehrsfreigabe laufend informieren. (dh)