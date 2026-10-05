Verletzter Schwan stoppt S‑Bahn zwischen Veddel und Wilhelmsburg

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Harburg/Wilhelmsburg. Ein verletzter Schwan im Gleisbereich hat am Sonntag, 4. Oktober, für eine Streckensperrung zwischen den Hamburger S‑Bahnhöfen Veddel und Wilhelmsburg gesorgt. Aufmerksame Bahnreisende meldeten der Bundespolizeiinspektion Hamburg gegen 11.17 Uhr, dass sich das Tier auf den Gleisen befinde.

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Die Bundespolizei ordnete daraufhin umgehend eine Gleissperrung und eine Stromabschaltung für den betroffenen Streckenbereich an. Zu möglichen Auswirkungen auf den Bahnbetrieb machte die Bundespolizei keine Angaben.

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Eingesetzte Bundespolizisten fanden den Schwan verletzt im Gleisbereich vor. Das Tier hatte offensichtliche Verletzungen, konnte sich nicht mehr selbstständig fortbewegen und blutete am Schnabel.

Rettung mit Feuerwehr

Der verletzte Schwan wurde zur Versorgung seiner Verletzungen ins Tierheim in der Süderstraße gebracht. Foto: Bundespolizeiinspektion Hamburg

Bundespolizisten und angeforderte Feuerwehrkräfte retteten den Schwan gemeinsam aus dem Gleisbereich. Anschließend hoben die Einsatzkräfte die Streckensperrung wieder auf.

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Die Bundespolizei brachte den verletzten Schwan mit einem Dienstfahrzeug zum Tierheim in der Süderstraße. Dort soll das Tier untersucht und seine Verletzungen versorgt werden. (tj)