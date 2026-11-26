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Harburg/Heimfeld. Die Polizei Hamburg sucht öffentlich mit einem Lichtbild nach dem 73-jährigen Reinhold Adolf Meyer. Der Mann verließ am Donnerstagvormittag unbemerkt die Asklepios Klinik Harburg in Heimfeld, in der er stationär behandelt wurde.

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Meyer wohnt eigentlich im Stadtteil Wilhelmsburg. Er leidet an Demenz und gilt nach Angaben der Polizei als orientierungslos. Wo er sich derzeit aufhält, ist unklar.

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Bisherige Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Deshalb hat die Polizei die Fahndung nun mit einem Foto öffentlich gemacht.

Wie der Vermisste aussieht

Die Polizei beschreibt Meyer als 165 bis 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat einen grauen Haarkranz und trägt eine schwarze Jogginghose sowie beige Schuhe.

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So können Zeugen helfen

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Meyer machen kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286–56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden. Wer den Vermissten sieht, soll sich direkt beim polizeilichen Notruf unter 110 melden. (tj)