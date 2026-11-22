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Harburg. Ein Bahnreisender meldete am Samstag gegen 16.47 Uhr über den Polizeinotruf, er habe im Zug RB38 auf der Strecke Hannover-Harburg eine Person mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand gesehen. Die Bundespolizei ordnete daraufhin an, den Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof Harburg um 17.06 Uhr auf Gleis 1 anzuhalten.

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Streifen der Landespolizei Hamburg und der Bundespolizei rückten mit Einsatzhelmen und Maschinenpistolen an. Sie räumten und sperrten den Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2. Beim Ausstieg aus dem Zug konnten die Beamten die gesuchte Person antreffen, fesseln und festnehmen.

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Eine Durchsuchung des Mannes ergab Schreckschussmunition und ein Tierabwehrspray in seiner Umhängetasche. Bei einer anschließenden Absuche des Zuges fanden Bundespolizisten zudem eine Schreckschusswaffe.

Was die Ermittlungen ergaben

Die Beamten brachten den deutschen Staatsangehörigen zum Bundespolizeirevier Harburg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Für die sichergestellte Waffe konnte der 23-Jährige keine Besitzerlaubnis vorweisen, räumte aber gegenüber den Beamten ein, dass die Gegenstände ihm gehören.

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Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohungslage im Zug, Reisende wurden nicht verletzt.

Strafverfahren eingeleitet

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Zuständigkeitshalber übernimmt das LKA der Landespolizei Hamburg die weitere Sachbearbeitung. (tj)

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