Harburg/Heimfeld. Bei Erdarbeiten an der Seehafenstraße ist am Donnerstagnachmittag eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Der Blindgänger wog 500 Pfund und mit einem Heckaufschlagzünder versehen.
Die Feuerwehr Hamburg richtete um den Fundort einen Sperrradius von 300 Metern sowie einen Warnradius von 500 Metern ein.
Der Aufenthalt innerhalb des Warnradius war währenddessen untersagt. Anwohner wurden aufgefordert, die umliegenden Straßen freizuhalten.
Zuerst war die Entschärfung des Blindgängers für 19 Uhr geplant. Der Zeitplan verzögerte sich allerdings. Gegen 22 Uhr meldete die Feuerwehr, dass Bombenfragmente erfolgreich und kontrolliert gesprengt werden konnte. Alle Maßnahmen sind damit aufgehoben. (tj)