Werbung Werbung Werbung

Harburg/Heimfeld. Bei Erdarbeiten an der Seehafenstraße ist am Donnerstagnachmittag eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Der Blindgänger wog 500 Pfund und mit einem Heckaufschlagzünder versehen.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Die Feuerwehr Hamburg richtete um den Fundort einen Sperrradius von 300 Metern sowie einen Warnradius von 500 Metern ein.

Werbung

Der Aufenthalt innerhalb des Warnradius war währenddessen untersagt. Anwohner wurden aufgefordert, die umliegenden Straßen freizuhalten.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Zuerst war die Entschärfung des Blindgängers für 19 Uhr geplant. Der Zeitplan verzögerte sich allerdings. Gegen 22 Uhr meldete die Feuerwehr, dass Bombenfragmente erfolgreich und kontrolliert gesprengt werden konnte. Alle Maßnahmen sind damit aufgehoben. (tj)