Wie dreist ist das denn? Einbrecher klauen Spendengeld im DRK-Kaufhaus

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Harburg. Unbekannte sind nachts in das DRK-Secondhand-Kaufhaus „Kreuz & quer“ am Schloßmühlendamm eingebrochen und haben zwei Spendenboxen entwendet. Besonders dreist: Die Täter griffen damit gezielt Geld an, das für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung gedacht war.

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Der Gesamtschaden durch den Diebstahl in der Nacht zu vergangenen Dienstag, notwendige Reparaturen und den entstandenen Verwaltungsaufwand liegt nach einer ersten Schätzung bei rund 600 Euro. Das teilt Edvinas Kasparaitis mit, Geschäftsführer der ZusammenArbeit gGmbH, zu der der Laden gehört.

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Kasparaitis macht deutlich, wen der Einbruch eigentlich trifft: „Als Inklusionsbetrieb schaffen wir Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Wir sind auf die Unterstützung unserer Besucher angewiesen.“

Türen beschädigt, Kassen blieben leer

Die Kassen des Ladens blieben von dem Einbruch unberührt, da sie nachts aus Diebstahlschutz bargeldlos offenstehen. Abgesehen von einigen beschädigten Türen blieben Waren und Geschäftsräume unversehrt. „Der Schock war natürlich groß. Gleichzeitig sind wir sehr froh, dass die Waren und der Laden, bis auf einige Türen, nicht beschädigt wurden“, sagt Kasparaitis.

Die Polizei nahm die Anzeige bereits vor Ort auf und leitete Ermittlungen zu dem Einbruch ein. Inzwischen wurden die Schlösser ausgetauscht, zusätzlich hat der Betrieb weitere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

Betrieb läuft normal weiter

Für die Besucher des Secondhand-Kaufhauses und des angeschlossenen Cafés gab es keine Einschränkungen. Der Betrieb lief trotz des Einbruchs wie gewohnt weiter.

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Im Dezember feiert das in der Nähe des Sand gelegene „Kreuz & quer“ sein einjähriges Bestehen. Kasparaitis wirbt dafür, den Laden weiter zu unterstützen: „Wer bei uns seine Weihnachtsdekoration kauft, sich einen warmen Pullover für die kalte Jahreszeit zulegt oder einfach einen leckeren Kaffee trinkt, unterstützt Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Wir freuen uns über jeden Besucher.“ (tj)