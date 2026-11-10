Zwischen zwei Lkw eingeklemmt: Motorradfahrer auf B73 schwer verletzt

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Harburg/Heimfeld. Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der Stader Straße (B73) in Höhe der Anschlussstelle Heimfeld zur Autobahn 7 in Fahrtrichtung Harburg schwer verletzt worden. Er geriet zwischen zwei Lastwagen und wurde unter einem der Fahrzeuge eingeklemmt.

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Der Unfall ereignete sich gegen 17.02 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Motorradfahrer an einer Ampel zwischen zwei wartenden Lastwagen hindurch nach vorne fahren.

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Als die beiden Lastwagen anfuhren, bemerkten die Fahrer den Motorradfahrer zwischen ihren Fahrzeugen offenbar nicht. Dabei geriet die Maschine unter einen der Lastwagen, auch der Fahrer selbst wurde eingeklemmt und konnte sich nicht mehr allein befreien.

Feuerwehr befreit Motorradfahrer

Die Feuerwehr rückte zur Unfallstelle aus und befreite den eingeklemmten Mann. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ein Rettungswagen ihn in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Nach ersten Informationen erlitt der Motorradfahrer mehrere Knochenbrüche, seine Verletzungen sollen aber nicht lebensgefährlich sein.

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Der Unfall ereignete sich während des abendlichen Berufsverkehrs und führte auf der stark befahrenen Bundesstraße im Bereich der Anschlussstelle Heimfeld zu längeren Staus.

Was bislang zur Unfallursache bekannt ist

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Zum Zeitpunkt der Meldung dauerte der Einsatz an der Unfallstelle noch an. (tj)