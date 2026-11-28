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Harburg/Cranz. Die neue Cranzer Rollbrücke nimmt Gestalt an: Am Freitagmittag hat die Hamburg Port Authority (HPA) den Überbau der Brücke eingehoben. Der Einhub verlief bei gutem Wetter reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse.

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Bei dem neuen Bauteil handelt es sich um eine sogenannte Trogbrücke. Die stählerne, geschweißte Fachwerkkonstruktion ist 15 Meter lang, zwischen den Geländern misst sie zwei Meter in der Breite.

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Mit dem Einhub ist dem Projekt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung gelungen. Für alle, die sich auf die neue Rollbrücke freuen, ist das ein sichtbares Zeichen: Es geht voran.

Warum sich der Bau verzögert hatte

Begonnen hatte die HPA mit dem Ersatzneubau im Sommer 2026. Zuvor hatten Lieferschwierigkeiten bei speziellen Maschinenbauteilen den Bauablauf ins Stocken gebracht.

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Nun, mit dem eingehobenen Überbau, rückt das Ziel ein Stück näher. (tj)