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Harburg/Eißendorf. Mehr als 2500 Menschen besuchten das diesjährige Buchfest der Eißendorfer Grundschule In der Alten Forst. Erstmals seit über 20 Jahren fand die Veranstaltung an einem Freitag statt, nachdem sie zuvor jahrelang an einem anderen Wochentag organisiert worden war.

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Besucherinnen und Besucher aus Kita, Ganztag und Schule konnten sich bei dem Fest über die verschiedenen Angebote der Einrichtung informieren, von der Kinderbetreuung über die Vorschule bis zur Grundschule mit ganztägiger Betreuung. Gezeigt wurden außerdem Ergebnisse und Vorführungen aus einer vorangegangenen Projektwoche.

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Schulleiter Andreas Wiedemann äußerte sich zufrieden über den Verlauf des Festes: „Die Ideenvielfalt und das Engagement der Mitarbeiter haben mich schon mit Stolz erfüllt. So kann wirkungsvolle Schule im besten Sinne sein. Und wenn dann auch noch viele Externe und Ehemalige kommen, um mit uns zu feiern, ist das ein richtig gutes Zeichen für die Attraktivität unserer Schule.”

Neue Bücherei mit großem Wandbild

Zu den Höhepunkten des Tages zählte die Neueröffnung der Schülerbücherei. Sie präsentierte sich mit neuem Mobiliar und einem überarbeiteten Konzept. Besonders auffällig war ein 6x3 Meter großes Wandgemälde, das die Gäste beim Betreten begrüßte.

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Auf dem Schulhof entstand zudem ein Hüttendorf, in dem Partymusik lief und verschiedene Speisen und Getränke angeboten wurden. Eine Lichtinstallation tauchte das Festgelände in rotes und grünes Licht und sorgte für eine besondere Atmosphäre.

Tradition seit 46 Jahren

Das Buchfest geht auf eine Initiative der Lehrerin Eva Simon zurück, die es vor 46 Jahren gemeinsam mit ihrer Klasse ins Leben rief. Im Laufe der Jahre übernahm die gesamte Schule die Organisation und passte das Fest immer wieder an veränderte Bedingungen an. Für das kommende Jahr ist bereits die 47. Auflage des Festes geplant. (cb)