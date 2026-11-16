Aus für Flüchtlingsunterkunft in Eißendorf – oder doch nicht?

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Harburg/Eißendorf. Die Erstaufnahme für Geflüchtete in einem Gebäude des DRK-Seniorenheims Eichenhöhe soll bis Ende des Jahres aufgegeben werden. Das hat Thomas Schuster, Staatsrat der Innenbehörde, dem Bezirk mitgeteilt. Nun prüfe die Sozialbehörde, ob sie die Räume künftig als öffentlich rechtliche Folgeunterkunft übernimmt.

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Teile des Seniorenheims waren im März 2022 zunächst für afghanische Ortskräfte eingerichtet worden. Mit Beginn des Ukrainekriegs wurden sie aber vor allem für Geflüchtete von dort genutzt. Schließlich wurden bis zu 100 Asylbewerber aus unterschiedlichen Ländern untergebracht – vor allem kranke, verletzte und pflegebedürftige Geflüchtete.

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Die Bewohner sollen bis Jahresende an zwei andere Standorte verlegt werden: Im Neuen Höltigbaum in Rahlstedt und in die Stiftstraße in St. Georg.

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Da die Sozialbehörde kostspielige Unterbringungen in Hotels wie im Harburger Binnenhafen abbauen will, sucht sie ständig nach geeigneteren Möglichkeiten. Die Prüfung dieses Standorts ist noch nicht abgeschlossen, die Fachbehörden haben aber vorsorglich schon mal den Bezirk informiert. (ag)