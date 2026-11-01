Bildergalerie: Halloween-Häuser sorgen in Eißendorf für Begeisterung

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Harburg/Eißendorf. Eißendorf hat sich erneut als Anlaufstelle für Horror-Fans aus dem Süden Hamburgs gezeigt. Nachdem in den vergangenen Jahren mehrere Halloween-Häuser aufgegeben hatten, sind in diesem Jahr wieder zahlreiche neue Grusel-Gärten hinzugekommen.

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Besonders die Rückkehr des Hauses der Familie Marx am Hainholzweg sorgte für Freude. Nach zwei Jahren mit reduziertem Programm war die Familie in diesem Jahr wieder mit vollem Einsatz dabei. „Es hat uns dann doch leidgetan für die Kinder, die sich darauf freuen, durch unseren Grusel-Garten zu gehen. Und wenn man nebenbei damit für positive Nachrichten aus Harburg sorgt, ist es doch schön”, sagt Regine Marx.

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Vor der Tür der Familie Marx bildete sich zeitweise eine Schlange. Rund 200 Personen trauten sich durch den Horror-Garten, in dem drei lebendige Grusel-Figuren und zahlreiche Effekte für Spannung sorgten.

Wo sich der Grusel noch lohnte

An gleich zwei Tagen boten Theia Hartmann (vorn) und ihr Team den Grusel-Freunden an der Großen Straße ein großartiges Programm. Foto: Bittcher

Ein weiterer Anlaufpunkt für Grusel-Fans war das Horror-Haus an der Großen Straße gegenüber der Hausnummer 150. Theia Hartmann und ihr Team boten dort an zwei Tagen ein umfangreiches Programm auf ihrer steilen Einfahrt: Nebelmaschinen, Lichteffekte, dampfende Gulli-Deckel, gruselige Figuren und sprechende Kürbisse lockten die Besucher an. Seit zehn Jahren gibt es dort den Grusel-Spaß, seit zwei Jahren ist er deutlich größer geworden. Neu in diesem Jahr war ein Quiz: Wer drei Fragen an einem Tablet richtig beantwortete, öffnete damit eine Süßigkeiten-Truhe.

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Auch Familie Zinn am Hainholzweg 139 begeisterte ihre Besucher, zum dritten Mal in Folge. Ihr selbst gebautes Gruselkabinett wächst von Jahr zu Jahr. Die Süßigkeiten verteilte ein gruseliger Samurai-Krieger, rund 200 Horror-Fans wurden im Vorgarten empfangen.

Premiere im Hainholzweg

Neu dabei war in diesem Jahr Familie Hütt im Hainholzweg 74. Drei Grusel-Gestalten empfingen dort die Gäste. „Es war zunächst nur ein Testlauf, hat aber großen Spaß gemacht”, sagt Familie Hütt. (cb)

Die besten Fotos des Abends von Christian Bittcher für harburg-aktuell.de.