Gelbe Blütenpracht im Herbst: Am Ehestorfer Weg blüht noch einmal das Sonnenblumenfeld

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Harburg/Ehestorf. Leuchtend gelbe Sonnenblumen wiegen sich im Wind auf dem Selbstpflückfeld am Ehestorfer Weg – ein sommerliches Bild mitten im Oktober. Das Sonnenblumenfeld in Ehestorf zeigt sich derzeit in voller Blüte und lockt Spaziergänger und Naturfreunde an. Doch die Zeit für einen Besuch drängt: Der heutige Montag ist der letzte schöne Spätsommertag in der Region.

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Während die Temperaturen am Montag noch einmal spätsommerliche Werte erreichen, steht ein Wetterumschwung bevor. Die Bedingungen sind ideal, um die ungewöhnliche Herbstblüte zu erleben und das Naturschauspiel zu genießen.

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Ab Dienstag nimmt die Bewölkung bereits zu. Ab Mitte der Woche ist zudem mehr Regen angesagt. Das könnte das baldige Ende der farbenfrohen Blütenpracht am Ehestorfer Weg bedeuten.

Ungewöhnliches Naturschauspiel

Die Sonnenblumen-Blüte im Oktober ist eine Besonderheit. Normalerweise erreichen Sonnenblumen ihre Hauptblütezeit in den Sommermonaten. Die späte Blüte bietet Besuchern noch einmal die Gelegenheit, die markanten gelben Blüten vor der herbstlichen Kulisse zu fotografieren oder sich einige der Blumen selbst zu pflücken.

Das Feld befindet sich direkt am Ehestorfer Weg und ist für Besucher gut zu erreichen. Wer die späte Sonnenblumen-Pracht noch erleben möchte, sollte die verbleibenden sonnigen Stunden am heutigen Montag nutzen. (cb)