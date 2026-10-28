Gruselspaß in Eißendorf: Die Halloween-Häuser sind wieder da

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Eißendorf. Auch in diesem Jahr wird Eißendorf zum Mekka der Halloween-Fans: Selbst wenn die großen Horror-Häuser, etwa das am Blaumeisenweg nicht mehr dabei sind, sorgen viele Hausbesitzer für Gruselspaß. Die Zahl der Grusel-Häuser geht zurück, aber es gibt auch immer einige Newcomer, die mitmachen.

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Hot-Spots werden wieder die Häuser rund um den Strucksbarg und Hainholzweg sein. Aber auch das Horror-Haus in der Großen Straße, gegenüber der Hausnummer 150 ist in diesem Jahr wieder dabei.

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„Wie bereits im vergangenen Jahr veranstalten wir auch in diesem Jahr wieder unser privates Halloween-Event in Eißendorf“, sagen die Organisatoren.

Interaktives Halloween-Quiz

Die Details des Grusel-Spaß an der Großen Straße: „Am Freitag und Samstag (Halloween), öffnen wir jeweils von 17 Uhr bis open end unsere Auffahrt wieder für alle, die Lust auf ein bisschen Grusel haben. Neben Dekoration, Licht- und Nebeleffekten gibt es in diesem Jahr erstmals auch ein interaktives Halloween-Quiz, bei dem um Süßigkeiten gespielt werden kann.“ Alle sind willkommen, egal ob mit oder ohne Kostüm. (cb)

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