Keine Müllabfuhr im Sunderweg: Erst lästig, jetzt droht eine dicke Rechnung

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Harburg/Eißendorf. Eine Erbengemeinschaft hatte das Flurstück 2449, besser bekannt als Sunderweg schon 1953 kostenfrei an die Stadt übergeben. Immerhin dauerte es dann 20 Jahre, bis der Vertrag auch notariell beglaubigt wurde. In Grundbuch ist diese Änderung allerdings bis heute nicht eingetragen. Und so kam es, dass sich niemand mehr um das kleine Stück Straße kümmerte, das von der Bremer Straße abzweigt.

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Das hatte für die Anwohner zunächst lästige Folgen. Angesichts der Straßenschäden im Sunderweg weigern sich die Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg (SRH) nämlich, mit ihren schweren Müllfahrzeugen das Flurstück 2449 zu befahren. https://harburg-aktuell.de/news/vermischtes/sonderbares-vom-sunderweg-die-strasse-ist-zu-gefaehrlich-fuer-die-muellabfuhr.html/ Das sei nicht mehr sicher. Wer aber für die Reparatur verantwortlich ist, bleibt vorerst offen.

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Die Antwort der Finanzbehörde auf eine Anfrage der CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg zeigt: Fehlende Erbnachweise, unvollständige Unterlagen und weitere Erbfälle verzögern die Eigentumsumschreibung seit Jahrzehnten. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) bemüht sich weiterhin um die notwendigen Nachweise. Wann das Verfahren abgeschlossen sein wird, kann die Finanzbehörde allerdings nicht sagen. Sie weist darauf hin, dass sie von der Mitwirkung der Erben, aber auch von der Arbeit der Nachlassgerichte abhängig sei.

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Nun droht den Anwohner noch ein ganz anderes, jetzt wesentlich mehr als lästiges Problem. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass der Sunderweg noch nie „endgültig hergestellt“ worden ist. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Stadt Erschließungs- und Anschlussgebühren in vier- bis fünfstelliger Höhe kassieren möchte. (ag)