Tod im Göhlbachtal: Sechs junge Männer festgenommen

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Harburg. Die Staatsanwaltschaft Hamburg und das Landeskriminalamt Hamburg haben Haftbefehle gegen sechs Tatverdächtige vollstreckt. Den Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wird vorgeworfen, am Tod eines 24-Jährigen beteiligt gewesen zu sein, der im Februar 2026 schwerverletzt im Göhlbachtal in Eißendorf aufgefunden wurde und wenig später starb.

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Den Ermittlungen zufolge ist der Fund an der Straße Göhlbachtal gemacht worden. Der Mann verstarb am Morgen des 7. Februar 2026 an seinen Verletzungen.

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Alle sechs Beschuldigten sind dringend verdächtig, Totschlag durch Unterlassen begangen zu haben. Fünf von ihnen wird zudem gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt.

Streit um Geldforderung als Auslöser

Nach Erkenntnissen der Ermittler stritten die Beteiligten über eine vermeintliche Geldforderung. Fünf Beschuldigte sollen den 24-Jährigen kontaktiert und ihn am Abend des 6. Februar 2026 zu einer Adresse in Wilhelmsburg bestellt haben.

Auf einer Trauerfeier wurde dem Opfer Kenneth gedacht. Foto: Lenthe-Medien

Am Treffpunkt sollen mehrere Beschuldigte unvermittelt auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben, um ihn zur Zahlung zu bewegen und zu bestrafen. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass der am Boden liegende Mann von einem oder mehreren Beschuldigten gegen den Kopf getreten wurde. Ob diese lebensgefährliche Gewalt vom gemeinsamen Tatplan umfasst war, lässt sich den Ermittlern zufolge derzeit nicht ausschließen. Eine wechselseitige Zurechnung scheidet in diesem Punkt deshalb aus.

Stundenlang keine Hilfe geholt

Die fünf Beschuldigten sollen anschließend von dem Mann abgelassen und einen weiteren Beschuldigten kontaktiert haben. Dieser soll den bewusstlosen und schwerverletzten 24-Jährigen vom ursprünglichen Tatort zum späteren Auffindeort in der Straße Göhlbachtal gefahren haben.

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Weder dieser Beschuldigte noch die übrigen fünf Tatverdächtigen holten den Ermittlungen zufolge über Stunden hinweg notärztliche Hilfe. Nach Einschätzung der Ermittler wäre dies möglich gewesen und hätte das Leben des Mannes wahrscheinlich gerettet.

Bekannter alarmierte den Rettungsdienst

Ein von den Beschuldigten zwischenzeitlich hinzugerufener Bekannter des Geschädigten führte noch Reanimationsmaßnahmen durch und alarmierte gegen 1.30 Uhr den Notruf. Der 24-Jährige erlag am Morgen des 7. Februar dennoch seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen dauern an. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens gilt für die sechs Beschuldigten die Unschuldsvermutung. (tj)