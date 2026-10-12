Die neue Stadtteilschule: Das Tor zu den Fischbeker Reethen

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Harburg/Fischbek. Das dritte große Wohnungsbauprojekt im Hamburger Süden nimmt Gestalt an – zumindest auf dem Papier. Nach der Sicherung einer umweltfreundlichen Wärmeversorgung für die rund 2.300 Wohneinheiten steht jetzt fest, wann mit dem Bau einer neuen Stadtteilschule begonnen wird und wie sie aussehen soll. Ein Preisgericht aus Architekten, Bezirkspolitikern und Vertretern der Schulbehörde hat die Entwürfe der ppp architekten + stadtplaner gmbh für die Gebäude und der arbos landscape GmbH für die Umweltgestaltung als Sieger gekürt.

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Gefragt war die Planung „eines modernen Bildungsstandorts mit integrierter Volkshochschule und Sporthalle“. Wie bei der Wärmeversorgung des neuen Stadtteils an der Landesgrenze zu Niedersachsen war in der Wettbewerbsauslobung großer Wert auf nachhaltiges Bauen , der den Anforderungen an nachhaltiges Bauen gelegt, kombiniert mit flexiblen Lern- und Bewegungsräume sowie einer hohen Aufenthaltsqualität im Freiraum.

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Vor allem die klare räumliche Trennung in drei Baukörper überzeugte das Preisgericht. Aus städtebaulicher Sicht sollen sie das „Tor zum Stadtteil“ markieren.

Baustart 2027: Hamburg investiert rund 50 Millionen Euro

Der Baustart der neuen Stadtteilschule ist für 2027 geplant – also ein Jahr bevor mit dem Hochbau der Wohngebäude begonnen wird. Mit allen Freianlagen wird die Schule 2030 fertiggestellt sein. Die Stadt Hamburg nimmt dafür rund 50 Millionen Euro in den Hand.

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Der Unterricht an der Stadtteilschule hat dagegen schon im Juli diesen Jahres begonnen – an einem Interimsstandort auf einem Grundstück Am Aschenland/Geutensweg. Zum Schulstart sind die Jahrgänge 5, 6 und 7 mit rund 280 Schülerinnen und Schülern gemeinsam ins „Reethendorf“ gezogen. In den folgenden Jahren wird die Schule weiter wachsen. Jährlich kommt ein neuer Jahrgang mit rund 90 Schülerinnen und Schülern hinzu. (ag)