Fischbeker Reethen: Gemeinsam planen, gemeinsam wohnen

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Harburg/Neugraben/Fischbek. Im neuen Wohnquartier Fischbeker Reethen soll es auch Platz für Baugemeinschaften geben. Projektentwickler IBA Hamburg GmbH strebt einen Anteil von bis zu 20 Prozent der insgesamt rund 70 Hektar großen Fläche an der Grenze zu Neu Wulmstorf an.

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Das könnten bis zu 70 Wohneinheiten werden – egal ob in Reihenhäusern mit eigenem Garten oder im Geschosswohnungsbau im Zentrum oder auch in Wohnbauten im wäldlichen Süden des Quartiers mit gemeinschaftlich nutzbarem Innenhof.

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Im Frühjahr 2027 soll voraussichtlich mit der Vermarktung der Grundstücke für Baugemeinschaften begonnen werden. Angesprochen werden dann Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, die bezahlbaren Wohnraum zur Miete oder Wohneigentum suchen.

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Die Mitglieder einer Baugemeinschaft sind direkt an den Planungen und dem Baufortschritt beteiligt, sie können auch die dazugehörigen Freiflächen nach ihren Wünschen gestalten. Außerdem könnte man das Wohnen auch mit einer gewerblichen Nutzung kombinieren.

Infos unter www.iba-hamburg.de/de/themen/Baugemeinschaften. (ag)