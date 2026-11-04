Kombibad-Streit: Harburger Bezirksversammlung macht Druck auf Hamburgs Umweltbehörde

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Harburg/Fischbek. Seit mehr als zehn Jahren träumen die Menschen in Neugraben und Fischbek genau wie ihre Nachbarn in Neu Wulmstorf von einem gemeinsamen Kombibad. Dass sie dabei auch von ihren Politikern unterstützt werden, grenzt eigentlich ein Wunder – denn Grenzen zwischen zwei Bundesländern scheinen manchmal bürokratisch kaum zu überwinden sein.

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Dennoch ist man sich einig: Im neuen Wohngebiet Fischbeker Reethen soll ein gemeinsames Kombibad entstehen. Alles gut? Nein! Die von den Grünen geführte Umweltbehörde in Hamburg steht seit Jahren auf der Bremse.

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So musste sich die Bezirksversammlung Harburg zum x‑ten Mal mit einem Antrag befassen, in dem der Bau des gemeinsamen Komibads nun endlich zum hoffentlich letzten Mal eingefordert wird. Nicht etwa die eigentlich längst beschlossene und nur durch das Zerbröseln der SPD-Fraktion verhinderte rotgrünrote Koalition hatte den Antrag gestellt, sondern ein Zweckbündnis aus CDU und SPD, früher wären sie noch als Große Koalition angetreten.

Nach zehn Jahren ist der politische Wille längst da

Natalia Sahling, Co-Fraktionschefin der SPD: „Der politische Wille ist da, es gibt einen Standort, es gibt einen Bebauungsplan, es gibt eine entsprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag des rotgrünen Senats, es gab 2019 eine Machbarkeitsstudie und es gibt einen Letter of Consent, also eine gemeinsame Absichtserklärung vom Bezirk Harburg und der Gemeinde Neu Wulmstorf.“ Unter dieser Absichtserklärung fehle nur noch die Unterschrift der Umweltbehörde.

Umweltbehörde sucht immer neue Gründe gegen das Kombibad

Die Spiele auf Zeit und Suche immer neue Gründe, den Wunsch nach dem Kombibad nicht zu erfüllen. Sahling: „Plötzlich werden die Wiedereröffnung der alten Schwimmhalle in Neu Wulmstorf und der neu geplante Anbau eines Sportbeckens im MidSommerland als Begründung genommen, das Kombibad in Frage zu stellen.“ Offenbar spiele es keine Rolle, dass allein in Neugraben-Fischbek die Einwohnerzahl in den kommenden Jahren um 90.000 steigen werde.

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Der Antrag wurde mit 43 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen ohne weitere Diskussion angenommen. (ag)