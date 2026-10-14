Poetische Baumtour durch die Fischbeker Heide

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Harburg/Fischbek. Bäume werden im Alltag oft auf ihre Funktion als Baumaterial und Wärmequelle reduziert. Doch sie sind weit mehr als das: Lebensproduzenten, ohne die Menschen und viele weitere Lebewesen nicht existieren könnten. Eine dreistündige Tour durch die Fischbeker Heide widmet sich am Sonntag, 18. Oktober, diesen vielfältigen Wesen.

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Von 12 bis 15 Uhr öffnet die Führung den Blick für die unterschiedlichen Facetten der stillen Riesen. Die Teilnehmer lernen charakteristische Eigenschaften der ansässigen Bäume kennen und tauchen ein in ihre Vergangenheit und Mystik. Treffpunkt ist das Heidehaus am Fischbeker Heideweg 43a.

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Bäume faszinieren nicht nur die Wissenschaft, sondern auch Kunst und Literatur. Sie sind zentrale verehrte Wesen in Geschichte und Mythologie. Die Tour verbindet Wissensvermittlung mit poetischen Liebeserklärungen an diese majestätischen Multitalente. Die Teilnehmer spüren die besondere Atmosphäre der Bäume in der einzigartigen Landschaft der Fischbeker Heide.

Für Baumfreunde und solche, die es werden wollen

Die Veranstaltung leitet Jessica Gelpke, zertifizierte Naturpädagogin und Kulturmanagerin. Die Tour richtet sich an Baumliebhaber und alle, die es werden wollen, ab 14 Jahren. Das Angebot verbindet naturpädagogische Elemente mit kulturellen und mythologischen Aspekten.

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Teilnehmer sollten wetterfeste Kleidung und Schuhe mitbringen. Außerdem werden eine Sitzunterlage und eine Augenbinde oder ein Schal benötigt. Für zwischendurch empfiehlt sich ein kleiner Snack und etwas zu trinken.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme kostet 25 Euro für Erwachsene. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 16. Oktober, erforderlich. Interessierte können sich per E‑Mail unter post@jessica-gelpke.de anmelden. (tj)