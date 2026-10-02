Unterhöhlung entdeckt: Straße in Fischbek gesperrt

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Harburg/Fischbek. Wegen einer gefährlichen Unterhöhlung der Fahrbahn hat das Bezirksamt Harburg den Gödeke-Michels-Weg zwischen Störtebekerweg und Heunerstieg vollständig gesperrt. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis Montag, 12. Oktober, 16 Uhr. Bei Arbeiten an den Sickerbeeten in der Straße war die Beschädigung entdeckt worden.

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Das Bezirksamt stuft die Maßnahme als Notfallsperrung ein. Die Schäden am Unterbau und am Asphalt der Fahrbahn müssen kurzfristig beseitigt werden, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Wie groß die Unterhöhlung ist und welche Ursache sie hat, ist derzeit noch unklar.

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Die Gehwege sind von der Sperrung nicht betroffen. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren. Eine ausgeschilderte Umleitung für den Fahrzeugverkehr gibt es nicht.

Gehwege bleiben passierbar

Rettungskräfte können den gesperrten Bereich jederzeit durchfahren. Das ist bei Notfällen wichtig, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

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Das Bezirksamt Harburg prüft derzeit, ob es im Bereich weiterer Sickerbeete im Gödeke-Michels-Weg und im angrenzenden Heunerstieg ebenfalls Unterhöhlungen gibt. Sollten weitere Schäden entdeckt werden, könnten zusätzliche Sperrungen notwendig werden. (tj)