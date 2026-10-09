Volleyball-Bundesliga: ETV startet am Samstag in Flacht

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Harburg/Fischbek. Die ETV Hamburger Volksbank Volleys beginnen ihre zweite Saison in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Am Samstag, 12. Oktober, gastieren die Hamburgerinnen zum Auftakt bei den Binder Blaubären TSV Flacht. Nur drei Tage später steht bereits das erste Heimspiel an: Am Dienstag, 15. Oktober, empfangen die Eimsbüttelerinnen um 18.30 Uhr Schwarz-Weiß Erfurt in der CU Arena.

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Nach dem erfolgreichen Debütjahr wollen die Volleyballerinnen nun den nächsten Schritt machen. Trainer Jakub Brecka gibt als Saisonziel den Einzug in die Playoffs und damit mindestens Platz acht aus. „Wir wollen in dieser Saison besser abschneiden als in der vergangenen Saison”, sagt er. Das Team sei in der Vorbereitung sehr fleißig gewesen, die Spielerinnen wollten sich jeden Tag weiterentwickeln. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die neue Saison und bin zuversichtlich, dass wir uns mit harter Arbeit gut entwickeln werden”, sagt Brecka.

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In ihrer ersten Bundesliga-Spielzeit gelangen den Hamburgerinnen zwei Siege sowie mehrere beachtliche Satzgewinne gegen etablierte Bundesligateams. Wie bereits in der vergangenen Saison ist der Klassenerhalt auch diesmal gesichert. Hintergrund ist eine Sonderregelung für die drei Aufsteiger: Neben den ETV Volleys waren auch die Binder Blaubären TSV Flacht und Skurios Borken in die erste Liga aufgestiegen. Allen drei Teams wurde eine Nicht-Abstiegsgarantie gewährt, um die Aufstockung auf zwölf Mannschaften in der Frauen-Bundesliga nachhaltig und behutsam zu gestalten.

Teammanager sieht bessere Aufstellung

Teammanager Ulrich Kahl blickt optimistisch auf die neue Spielzeit. „Ich denke, dass wir besser aufgestellt sind als in der vergangenen Saison”, sagt er. Das Wichtigste sei, dass alle Spielerinnen gesund blieben und sich der Teamspirit weiter gut entwickele. Auch Kapitänin Zoe Konjer sieht das Team gut vorbereitet: „Im Vergleich zur letzten Saison sind wir unaufgeregter. Unser Kader hat sich verstärkt, die Neuzugänge machen einen starken Eindruck”, sagt sie. Die Mannschaft könne es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgehe und freue sich sehr auf die Heimspiele in der CU Arena und die Fans.

Für die neue Saison haben sich die ETV Volleys mit fünf Spielerinnen verstärkt. Neu im Kader sind Mittelblockerin Tierney Jackson (22) aus den USA, Außenangreiferin Sina Siebert (22) von Schwarz-Weiß Erfurt, die schwedische Zuspielerin Vilma Julevik (26), Libera Francesca Galuppi (27) aus Italien sowie Diagonalangreiferin Lisa Louwrink (21) aus den Niederlanden. Louwrink wechselte vom Zweitligisten SCU Emlichheim an die Elbe.

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Aus dem Bundesliga-Kader der vergangenen Saison bleiben mehrere Spielerinnen dem Verein erhalten. Neben Kapitänin Konjer (Zuspiel) gehören dazu Louisa Krams (Mittelblock), Jana-Maria Meiser (Libera), Lilly Faroß (Außenangriff), Lina Köster (Diagonal), Svea Frobel (Außenangriff), Fiona Dittmann (Außenangriff) und Alexa Thaden (Mittelblock). Zudem rückt Bernice Andoh (28) aus der zweiten Mannschaft des ETV in den Bundesliga-Kader auf.

Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Für Sina Siebert wird das erste Heimspiel der Saison zu einem besonderen Abend. Mit Schwarz-Weiß Erfurt kehrt ihr ehemaliger Verein in die CU Arena zurück. Erst vor wenigen Monaten wechselte die 22-Jährige von Thüringen nach Hamburg. Nun trifft sie erstmals im ETV-Trikot auf ihre früheren Teamkolleginnen.

Tickets für die Heimspiele gibt es ab elf Euro, Dauerkarten sind ab 110 Euro erhältlich unter https://www.etv-hamburg.de/de/tickets/. Die CU Arena befindet sich Am Johannisland 2 in Hamburg. (tj)