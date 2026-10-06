Apfelernte in Francop: Loki Schmidt Stiftung veranstaltet Apfelfest

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Harburg/Francop. Äpfel ernten, alte Sorten probieren und dabei etwas über Naturschutz erfahren: Die Loki Schmidt Stiftung lädt am Sonntag, 11. Oktober, von 12 bis 16 Uhr zu einem Apfelfest auf ihrer Streuobstwiese in Francop ein.

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Die Stiftung hat in der Süderelbmarsch eine alte Streuobstwiese gepachtet. Sie ist Lebensraum für den Gartenrotschwanz und bietet Platz für die Wasserfeder. Gemeinsam mit den Besuchern wollen die Organisatoren Äpfel ernten und über die ökologische Bedeutung der Wiese sowie die Naturschutzarbeit der Stiftung informieren.

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Nachdem eine Wagenladung Äpfel zur Mosterei gebracht wurde und sich die Apfelbaumpaten mit frischen Früchten versorgt haben, dürfen auch alle Helfer eine haushaltsübliche Menge mit nach Hause nehmen.

Saft aus der Mosterei reservieren

Wer bei der Ernte mithilft, kann den in einer kleinen Mosterei gepressten Loki-Saft beim Fest reservieren. Abholen lässt sich der Saft später zu besonderen Konditionen in den Infohäusern in Boberg und Fischbek oder in der Geschäftstelle an der Versmannstraße.

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Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Auch Spiel und Spaß für Kinder gehören zum Programm. Die Stiftung bittet um Spenden für ihre Arbeit.

Anmeldung bis Dienstag

Treffpunkt ist der Francoper Hinterdeich in Hamburg. Die Leitung der Veranstaltung hat Lennart Friedritz von der Loki Schmidt Stiftung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bis heute, Dienstag, 6. Oktober, unter https://loki-schmidt-stiftung.de/mitmachen-und-erleben/termin-info.html?id=10280 (tj)