Freitag vorm Rathaus: Neues Bürgerbegehren „Kita Elfenwiese“ stellt sich vor

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Harburg. Am Freitag stellt sich ein neues Bürgerbegehren vor dem Rathaus der Öffentlichkeit vor. Eltern, Anwohner und Sozialarbeiter setzen sich gemeinsam für die Sanierung und Wiedereröffnung der Kita Elfenwiese ein. Um 9.30 Uhr präsentieren die Initiatorinnen ihr Anliegen und starten anschließend mit der Sammlung der ersten Unterschriften.

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Das Bürgerbegehren ist zum 1. Oktober gestartet. Die Initiative fordert, dass die Kita Elfenwiese als inklusive Einrichtung der frühkindlichen Bildung wiedereröffnet wird. Das vorhandene Gebäude soll dafür umfassend saniert werden.

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Die Kita Elfenwiese steht seit Jahrzehnten für inklusive frühkindliche Bildung und Betreuung. Seit 1976 wurden dort Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam betreut und gefördert. Insbesondere für Kinder mit hohem und komplexem Unterstützungsbedarf war die Elfenwiese ein besonderer Ort. Über Jahre hinweg konnten Kinder dort Sicherheit, Gemeinschaft und verlässliche Beziehungen erfahren.

Einzigartiger Ort ging verloren

Mit der Schließung verlor der Bezirk nach Ansicht der Initiative einen einzigartigen Ort der Inklusion. Die Kita Elfenwiese sei alternativlos und nicht zu ersetzen. Ihre langjährige Geschichte, die gewachsenen Strukturen und die inklusive Ausrichtung machten den Standort zu etwas Besonderem.

Das Bürgerbegehren fordert keine Übergangslösung, sondern eine nachhaltige Zukunft für die Kita Elfenwiese. Dafür brauche es den politischen Willen und ein entsprechendes finanzielles Investment.

Die offizielle Fragestellung lautet: Sind Sie dafür, dass am bisherigen Standort der Kita Elfenwiese wieder eine inklusive Einrichtung der frühkindlichen Bildung einschließlich der Betreuung von Kindern mit Schwerstbehinderungen eingerichtet und das vorhandene Gebäude dafür saniert wird?

3.549 Unterschriften bis März nötig

Damit das Bürgerbegehren zustande kommt, müssen bis zum 31. März 2027 insgesamt 3.549 Unterschriften gesammelt werden. Die Initiative hat dafür knapp sechs Monate Zeit.

Ivonne Steinhorst, eine der Initiatorinnen, sagt: „Wir fordern die Sanierung und Wiedereröffnung der Kita Elfenwiese, weil dieser Ort einzigartig ist.” Seit 1976 stehe die Elfenwiese für gelebte Inklusion, für verlässliche Beziehungen und für eine fröhliche und geborgene Kindheit, auch für Kinder mit schwersten Behinderungen. Dieses besondere Angebot dürfe nicht verloren gehen.

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„Wir brauchen jetzt den politischen Willen, in diesen Ort zu investieren”, sagt Steinhorst weiter. Eine umfassende Sanierung der Kita Elfenwiese sei kein Luxus, sondern eine Investition in die Zukunft der Kinder und in eine inklusive Gesellschaft. Die Elfenwiese habe dieses Investment als einzigartiges Kompetenzzentrum verdient. (cb)