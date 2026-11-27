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Harburg. Der Senat muss auch bei der Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen sparen. Deshalb will er bis 2030 insgesamt 20 neue Wohnunterkünfte mit jeweils bis zu 300 Plätzen einrichten und gleichzeitig die teuren Unterbringungen in Hotels drastisch kürzen. Um die Planungssicherheit zu erhöhen, sollen die neuen Unterkünfte bis zu 15 Jahre bleiben.

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Wo die neuen Unterkünfte entstehen könnten, ist noch nicht klar.

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Der Senat will die neuen Standorte „in enger Abstimmung mit den Bezirksämtern“ entwickeln. Im Klartext: Die Fachbehörden nutzen das örtliche Knowhow der Bezirke, entscheiden werden diese nicht. Das ist in Paragraf 28 des Bezirksverwaltungsgesetz so geregelt. Demnach dürfen die Bezirke bei „wichtigen Standorten“ zwar mitreden, das letzte Wort hat aber der Senat.

Wie Hamburg die Unterkunftsplätze auf die Bezirke verteilt

Eine wichtige Grundlage für die Verteilung auf das gesamte Stadtgebiet dürfte unter anderem der „Orientierungs- und Verteilungsschlüssel“ (OVS) sein. Der Schlüssel berücksichtigt nicht nur den jeweiligen Bevölkerungsanteil eines Bezirks im Verhältnis zur Gesamtwahl der Einwohner Hamburgs, er wichtet auch das so genannte Sozialmonitoring, in dem Kriterien wie Arbeitslosigkeit, Kinder und Jugendliche von Migranten, Alleinerziehende gewertet werden.

Harburg stellt bereits 665 Plätze mehr als vorgesehen

Im aktuellen OVS heißt es: „Die Bezirke Mitte, Hamburg-Nord und Harburg tragen überproportional zur Versorgung bei.“ Im Bezirk Harburg sollten am 31. Dezember 2026 nach Verteilungsschlüssel 4.822 Plätze in Unterkünften bereit stehen, in Wirklichkeit sind es aber 5.487, also 665 Plätze zu viel.

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Zum 31. März 2027 werden sich nach aktuellen Planungen die Zahlen weiter verschieben. Der Bezirk Harburg soll dann 4757 Plätze bereit halten, in Wirklichkeit werden es aber 5647 Plätze sei, also 890 Plätze mehr als im OVS berechnet. (ag)