200 Teilnehmer: TUHH veranstaltet „Tag der Lehre“ zum Thema KI

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Rund 200 Studierende, Lehrende sowie Mitarbeitende aus Verwaltung und Technik haben sich zum „Tag der Lehre“ in Gebäude H der Technischen Universität Hamburg (TUHH) getroffen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, welche Kompetenzen Universitäten fördern müssen, um generative Künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen und ihre Entwicklung verantwortungsvoll mitzugestalten.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Nach der Begrüßung durch Thorsten Kern, Vizepräsident für Lehre an der TUHH, hielt Maximilian Kiener die Keynote mit dem Titel „Beyond the Prompt”. Der Leiter des Institute for Ethics in Technology erinnerte daran, dass technische Neuerungen wie der Buchdruck, der Taschenrechner oder Wikipedia in der Vergangenheit oft als Bedrohung für das eigene Denken galten, ähnlich wie heute die KI. Nicht das Medium selbst entscheide über den Nutzen, sondern die Haltung, mit der man es verwende, so Kiener. Wer eigenes Denken vollständig an eine KI auslagere, gewinne zwar eine schnelle Antwort, verliere aber die Orientierung. Kiener forderte Universitäten auf, Strukturen zu schaffen, die ein Zusammenspiel von Lehrenden, Studierenden und KI ermöglichen, etwa Seminare, in denen widersprochen und gemeinsam gedacht werden könne.

Werbung

Wie selbstverständlich der Umgang mit KI für viele Studierende bereits ist, zeigt eine Umfrage der TUHH aus dem Sommer 2026. Von mehr als 500 Befragten gaben 55 Prozent an, KI-Tools täglich oder mehrmals täglich zu nutzen. 87 Prozent berichteten, dass ihnen KI bei schwierigen Aufgaben helfe, 76 Prozent hatten den Eindruck, dadurch effizienter zu lernen.

Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ tauschen sich Studierende, TUHH-Mitarbeitende und externe Gäste zum Thema KI aus. Foto: TUHH

Was in den Workshops passierte

In mehreren Workshops ging es anschließend um praktische Anwendungen. Das Zentrum für Lehre und Lernen (ZLL) stellte gemeinsam mit dem Institut für Massivbau der TUHH den Aufbau selbstkonfigurierter KI-Tutorensysteme vor. Vertreter∗innen der Universität Göttingen präsentierten die KI-Tutorin GAIA, die dort im Wintersemester in die Pilotphase gestartet ist. Ein weiterer Workshop befasste sich mit dem Einsatz von KI in der Hochschulverwaltung: Arbeitsgruppen des Projekts „AI in Education” zeigten die Entwicklung eines Ordnungsassistenten. Im Workshop „Fly AwAI with Me” bildeten jeweils ein Studierender und ein Mitarbeitender ein Duo aus Pilot∗in und Co-Pilot∗in und diskutierten, wie Studierende KI nutzen und wie Lehre und Beratung der Universität sich darauf einstellen können.

Kern ordnete die Veranstaltung in die Strategie der Hochschule ein. „Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie wir arbeiten, lehren und lernen. Als Technische Universität wollen wir diesen Wandel aktiv und verantwortungsbewusst mitgestalten”, sagt Kern. Ziel sei es, Studierende zu befähigen, KI nicht nur anzuwenden, sondern ihre Funktionsweise zu verstehen, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und Grenzen zu erkennen. „Der Tag der Lehre zeigt, wie wir gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden die Hochschulbildung von morgen gestalten können”, sagt Kern.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Neue Werkzeuge für die Verwaltung

Die Umfrage und die Workshops sind Teil des KI-Initialprojekts „AI in Education”, das die TUHH in diesem Jahr gestartet hat. Zum Start des Wintersemesters 2026/27 ging bereits der KI-Chatbot „inTU” für Erstsemester-Studierende online, der Fragen rund um den Studienstart beantwortet. Für das kommende Jahr plant die TUHH zudem eine Infrastruktur, mit der Lehrende eigene KI-Tutoren für ihre Veranstaltungen entwickeln oder interaktive Formate mit KI-Elementen gestalten können.

Antonia Gohr, Abteilungsleitung Studium und Lehre der TUHH, verweist auf den Nutzen für die Verwaltung. „KI ist nicht nur für Studium und Lehre, sondern auch für die Hochschulverwaltung von großer Bedeutung”, sagt Gohr. Man wolle Arbeitsabläufe vereinfachen, Standardverfahren beschleunigen und so Freiräume für den persönlichen Austausch und die individuelle Betreuung schaffen. „Als Hochschulverwaltung wollen wir diese Entwicklung aktiv mitgestalten, unsere Kompetenzen ausbauen und einen verantwortungsvollen Umgang mit KI fördern”, sagt Gohr. Der Austausch darüber sei dafür von großer Bedeutung. (cb)