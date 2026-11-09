23. Kulturtag in Harburg begeistert mit 20 Kultureinrichtungen, Laternenlauf und Feuerwerk

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Harburg. Rund 20 Kultureinrichtungen in Harburg haben am Sonntag bei freiem Eintritt ihre Türen geöffnet. Anlass war der 23. Kulturtag „Harburg hat Platz für Kultur!”, den Harburg Marketing gemeinsam mit einem verkaufsoffenen Sonntag organisierte.

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Von 12 bis 20 Uhr verwandelte sich der Stadtteil entlang einer Kulturroute vom Binnenhafen über die Innenstadt bis nach Heimfeld in eine Kulturlandschaft. Der Himmel war bewölkt, es blieb aber trocken.

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Besonders vielseitig präsentierte sich die Harburger Museumslandschaft. Das Archäologische Museum Hamburg und das Stadtmuseum Harburg öffneten kostenfrei und boten mit der Familienaktion „Zeitreise-Rallye” einen spielerischen Zugang zur Stadtgeschichte. Archäologische Führungen und eine Künstlerführung zum Projekt „Bildvergrabungen” ergänzten das Angebot. In der Ausstellung „JOYCE PENSATO – EYES FOR YOU” zeigte die Sammlung Falckenberg Werke auf mehreren Etagen, begleitet von einer Ausstellungseinführung, Familien- und Sammlungsführungen sowie einem offenen Studio für Familien.

Wo noch überall Kultur zu finden war

Auch das Harburger Theater, die KulturWerkstatt Harburg, das Atelier 32, „alles wird schön” und die St. Johanniskirche beteiligten sich am Programm. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude steuerte in Verbindung mit dem Freilichtmuseum am Kiekeberg einen eigenen Programmpunkt bei.

Entlang des Harburger Kunstpfades und der Freiraumgalerie „Walls Can Dance” fanden kostenlose Rundgänge statt. Erstmals wurden gleich zwei Führungen angeboten, beide waren vollständig ausgebucht.

Shopping, Charity und ein Umzug mit Lichtern

Parallel zum Kulturprogramm öffneten zahlreiche Geschäfte in der Harburger Innenstadt. Ein Anziehungspunkt waren die Lions-Charitytage im Phoenix-Center, bei denen die Harburger Lions-Clubs zum 19. Mal Tombola, Kinderschminken, Glücksrad, kulinarische Angebote und ein Bühnenprogramm anboten. Die Erlöse kommen sozialen Projekten in Harburg zugute.

Ein Feuerwerk, das Harburg verzauberte: Rund sieben Minuten lang verwandelte sich der Himmel über dem Harburger Rathausplatz in eine sich ständig verändernde Kulisse. Foto: Lenthe-Medien

„Der Aktionstag Harburg hat Platz für Kultur! war für uns ein voller Erfolg. Wir sind sehr zufrieden und auch die Besucher waren in guter Stimmung. Insbesondere freuen wir uns jedoch, dass wir zum 19. Mal die Harburger Lions-Charitytage hier im Phoenix-Center durchführen konnten und so auch zu einem sozialen Miteinander beitragen konnten”, sagt Danijela Brko, Center-Managerin des Phoenix-Centers Harburg.

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Am Abend folgte mit Hamburgs größtem Laternenlauf ein weiteres Highlight, erneut organisiert in Zusammenarbeit mit der Harburger Schützengilde. Drei Spielmannszüge begleiteten den Umzug, zum Abschluss gab es ein Feuerwerk auf dem Harburger Rathausplatz.

Mehr als 200 Kinder bastelten ihre eigene Laterne

Damit kein Kind ohne eigene Laterne mitlaufen musste, konnten Familien im Vorfeld im Habibi-Atelier in den Harburg Arcaden kostenfrei Laternen basteln. Harburg Marketing stellte dafür das Material zur Verfügung. Mehr als 200 Kinder nutzten das Angebot.

„Harburg hat jetzt 200 gute Gründe mehr, heute Abend ein bisschen heller zu leuchten”, sagt Sly vom Habibi-Atelier über die Resonanz auf das Bastelangebot. (cb)