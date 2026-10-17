300 Exemplare, handsigniert und nummeriert: Der Harburg-Kalender 2027 ist da

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Harburg. Stadtmaler Ralf Schwinge bringt den Harburg-Kalender 2027 heraus. Die Auflage ist auf 300 Exemplare begrenzt, jedes davon signiert Schwinge persönlich und versieht es mit einer Nummer.

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Der Kalender zeigt Gemälde, die Schwinge im Jahr 2026 angefertigt hat. Die Motive sind größtenteils vor Ort in Harburg entstanden. Mit neuen Gemälden aus dem Jahr 2026 nimmt der Künstler die Betrachter erneut mit auf eine malerische Entdeckungsreise durch Harburg. Die Motive zeigen überwiegend Ansichten, die direkt vor Ort entstanden sind und den besonderen Charakter des Stadtteils auf ganz persönliche Weise einfangen.

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Harburg bleibt damit konsequent das zentrale Thema des Kalenders. Und auch bei der Herstellung setzt Schwinge auf die Verbundenheit mit seiner Heimat: Gedruckt wurde der Kalender von der traditionsreichen Harburger Schüthe Druck GmbH. So ist ein Produkt entstanden, das nicht nur Harburg zeigt, sondern auch in Harburg hergestellt wurde.

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Wo der Kalender erhältlich ist

Der Harburg-Kalender 2027 kostet 20 Euro pro Exemplar. Er ist an drei Verkaufsstellen erhältlich: bei Harburg Info in der Hölertwiete 6, bei der Schüthe Druck GmbH in der Kanzlerstraße 6 sowie im Atelier an der Elbe, ebenfalls Kanzlerstraße 6. Interessierte können den Kalender außerdem direkt bei Schwinge per E‑Mail unter kunst@into-art.de bestellen.

Nach Angaben des Künstlers ist die Nachfrage nach dem Kalender in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. (cb)