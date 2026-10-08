40 Jahre Harburger Mahnmal: Neue Ausstellung im Planet Harburg

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Harburg. Ein Denkmal, das bewusst verschwindet, statt für die Ewigkeit zu stehen. Vor 40 Jahren wurde in der Harburger Innenstadt ein Kunstwerk eingeweiht, das die internationale Erinnerungskultur revolutionieren sollte. Anlässlich dieses Jubiläums eröffnete das Stadtmuseum Harburg am Donnerstag die Ausstellung „AUF DAUER NUR WIR SELBST – 40 Jahre Harburger Mahnmal gegen Faschismus” im Planet Harburg. Das Bezirksamt Harburg fördert die Schau.

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Als Esther Shalev-Gerz und Jochen Gerz ihr „Harburger Mahnmal gegen Faschismus Krieg, Gewalt — für Frieden und Menschenrechte” am 10. Oktober 1986 einweihten, brachen sie radikal mit allen Konventionen klassischer Denkmäler. Die zwölf Meter hohe, bleiummantelte Stele sollte nicht passiv betrachtet werden. Die Künstler luden die Bürger ein, ihre Namen in die Oberfläche zu ritzen und damit öffentlich Stellung gegen Faschismus, Krieg und Gewalt sowie für Frieden und Menschenrechte zu beziehen.

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Das eigentlich Revolutionäre folgte: Mit jeder vollständig beschriebenen Fläche wurde die Stele weiter in den Boden abgesenkt. In acht Schritten verschwand das Mahnmal bis 1993 vollständig im Untergrund. Zurück blieb eine Botschaft, die bis heute gültig ist: „Denn nichts kann auf Dauer an unserer Stelle sich gegen das Unrecht erheben.”

Ein Fenster in die Vergangenheit

Das versenkte Mahnmal befindet sich am Harburger Ring 31, nahe der S‑Bahn-Station Harburg Rathaus. Durch ein Sichtfenster in der Fußgängerunterführung können Passanten einen Blick auf die verschwundene Stele werfen. Die Künstler wollten damit deutlich machen: Die Verantwortung, sich gegen Unrecht zu erheben, kann nicht an ein Denkmal delegiert werden.

Das Mahnmal im Jahr seiner Einweihung 1986. Foto: Museum

Die Ausstellung des Stadtmuseums zeichnet die Entstehungsgeschichte des Mahnmals nach. Sie beleuchtet das außergewöhnliche Beteiligungskonzept, die kontroversen öffentlichen Debatten und die Reaktionen von Politik, Medien und Bevölkerung. Anhand von Fotografien, Entwurfs- und Wettbewerbsunterlagen sowie zeitgenössischen Presseberichten wird die Geschichte und Aktualität erfahrbar. Das Harburger Mahnmal gilt heute als eines der bedeutendsten Beispiele eines sogenannten Gegen-Denkmals. Es rückte die Verantwortung des Einzelnen in den Mittelpunkt und veränderte nachhaltig die Vorstellung davon, wie Erinnern im öffentlichen Raum gestaltet werden kann.

Material für Schulen verfügbar

Passend zur Ausstellung hat das Stadtmuseum Lernmaterialien entwickelt. Diese sollen Jugendliche und junge Erwachsene an Stadtteilschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen zu einer vertieften Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur, demokratischen Werten sowie dem Engagement gegen Faschismus, Rassismus und Ausgrenzung anregen. Das Mahnmal dient dabei als historische Quelle und außerschulischer Lernort. Die Aufgaben zeigen, wie Erinnerung ausgehandelt wird. Schulgruppen können die Bedeutung des Mahnmals für Vergangenheit und Gegenwart reflektieren. Interviews mit Passierenden vor Ort sollen verschiedene Perspektiven erschließen und die Entwicklung einer eigenen, fundierten Haltung unterstützen. Die Materialien stehen auf der Webseite des Museums zum Download bereit.

Das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg ist zu Beginn des Jahres 2025 mit einer Museumsdependance in das Erdgeschoss des ehemaligen Karstadt-Kaufhauses in der Harburger Innenstadt eingezogen. Der Planet Harburg lädt sein Publikum ein, in mehreren Ausstellungen zur Harburger Stadtgeschichte den Hamburger Süden auf neue Weise zu entdecken. Der Eintritt in die Ausstellung im ehemaligen Karstadt Haus am Herbert-und-Greta-Wehner-Platz ist kostenlos. Geöffnet ist mittwochs und donnerstags sowie samstags und sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen und das Lernmaterial gibt es unter www.amh.de/ausstellung-ort/auf-dauer-nur-wir-selbst-40-jahre-harburger-mahnmal-gegen-faschismus/. (cb)