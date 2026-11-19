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Heimfeld. Für Freunde von feinem Kunst-Handwerk und Fans von seltenen Antiquitäten gibt es an diesem Wochenende nur ein Ziel: Die Kunsthandwerk- und Antiquitätentage im Heimfelder Privathotel Lindtner in der Heimfelder Straße 123.

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Am Samstag, 21. November, und Sonntag, 22. November, öffnet das Privathotel Lindtner in Heimfeld (jeweils von 10 bis 18 Uhr seine Türen für die Harburger Kunsthandwerk- und Antiquitätentage. Der Eintritt ist frei. Rund 100 Aussteller zeigen Kunstgegenstände, seltene Antiquitäten und Kunsthandwerk, die sich auch als Weihnachtsgeschenk eignen.

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In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum 41. Mal statt. Das Privathotel Lindtner richtet den Markt seit Jahrzehnten an diesem Standort aus.

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Wie alles begann

Der erste Antikmarkt fand im November 1985 statt. Damals nutzten die Veranstalter dafür den großen Festsaal des Hotels, und nur wenige Aussteller boten ihre Stücke an. In den ersten Jahren gehörte zudem ein eigenes Antikmarkt-Menü zum Programm.

In den folgenden Jahren wuchs die Zahl der Aussteller stetig. Nach dem Umbau und der Erweiterung des Hotels stand zusätzliche Fläche zur Verfügung, die ebenfalls für den Markt genutzt wurde. Dadurch erweiterten sich sowohl das Angebot als auch die Vielfalt der ausgestellten Stücke. (cb)