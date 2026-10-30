TUHH begrüßt internationale Masterstudenten und vergibt DAAD-Preis

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Harburg. Die Technische Universität in Harburg (TUHH) hat ihren neuen internationalen Masterstudierenden eine feierliche Semestereröffnung im Audimax I bereitet. Im Zuge der Veranstaltung erhielt TUHH-Alumnus Nematullah Bayat den diesjährigen Preis des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD).

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Rund 500 Studierende haben sich in diesem Semester für ein Masterstudium an der TUHH entschieden, Bachelorabsolventen der eigenen Hochschule nicht mitgezählt. Etwa 200 von ihnen beginnen ein deutschsprachiges Studium, mehr als 300 starten in ein englischsprachiges oder internationales Programm.

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Durch das Programm führten Prof. Kerstin Kuchta, Leiterin des Instituts für Circular Resource Engineering and Management, gemeinsam mit Varun Arun vom AStA-Referat für Nachhaltigkeit. Für die musikalische Begleitung sorgte die Band „Skampi”, die unter anderem „99 Luftballons” von Nena spielte.

Ein Gruß an 110 Nationen

Der Vize-Präsident Lehre, Professor Thorsten Kern, hob in seinem Grußwort die internationale Prägung der Hochschule hervor. „Sie haben viele gute Entscheidungen getroffen. Die erste ist, dass Sie sich für ein Ingenieurstudium entschieden haben. Die zweite ist, dass Sie nach Hamburg gekommen sind. Auf dem Campus sind 110 Nationen vertreten, nur um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, und die internationale Vielfalt prägt diese Universität jeden Tag. Herzlich willkommen an der TUHH”, sagt Kern.

Im Anschluss übergab Kuchta den DAAD-Preis an Bayat. Der gebürtige Afghane hat die gemeinnützige Initiative „Path of Hope” mitgegründet und leitet dort Projekte. Die Organisation verschafft afghanischen Jugendlichen, insbesondere Mädchen und Frauen, Zugang zu Bildung.

Mehr als 4.000 erreichte Schüler

„Path of Hope hat bisher mehr als 4.000 Schüler erreicht. Das ist nicht allein mein Verdienst”, sagt Bayat. „Es ist das Verdienst all derer, die ihre Zeit geopfert, Fragen beantwortet und ihr Wissen weitergegeben haben. Deshalb nehme ich diesen Preis auch in ihrem Namen entgegen.”

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Bayat bedankte sich zudem beim International Office der TUHH für die langjährige Unterstützung sowie beim DAAD für die Auszeichnung. Besonderen Dank richtete er an Joachim Behrendt vom Institute for Global Water Security der TUHH, der ihn für die Ehrung vorgeschlagen hatte. (cb)