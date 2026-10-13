73-Jähriger zeigt Hitlergruß am Harburger Bahnhof

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Harburg. Ein 73-jähriger Mann hat am Montag gegen 19.05 Uhr auf der Zwischenebene des Bahnhofs Harburg den rechten Arm in Richtung von Bundespolizisten gehoben und „Sieg Heil” gerufen. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Hamburg mit. Die Streife kontrollierte den deutschen Staatsangehörigen daraufhin sofort.

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Während der Überprüfung soll der Mann weitere verfassungswidrige Äußerungen gegenüber den Beamten getätigt haben. Er ist den Behörden demnach bereits bekannt. Anzeichen für einen Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln zeigte er nicht.

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Nach Abschluss der Maßnahmen sprachen die Bundespolizisten einen Platzverweis für den Bahnhof Harburg gegen ihn aus.

Wer führt die weiteren Ermittlungen?

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt der Hamburger Polizei, da dieses dafür zuständig ist. (cb)

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