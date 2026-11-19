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Harburg. Wer am Wochenende aus dem Süden der Stadt über die A7 Richtung Elbtunnel fahren will, muss sich auf lange Umwege einstellen. Von Freitag, 20. November, 22 Uhr, bis Montag, 23. November, 5 Uhr, sperrt die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Stellingen in beiden Richtungen komplett.

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Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am künftigen Autobahnkreuz Hafen, an dem die A7 auf die A26 trifft. Südlich der kürzlich freigegebenen Hochstraße Elbmarsch montieren Arbeiter eine Verkehrszeichenbrücke und digitale Anzeigentafeln. Anschließend binden sie diese an das IT-Netzwerk des Elbtunnels an.

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Parallel dazu integriert die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und ‑bau GmbH (DEGES) die gesamte Verkehrstechnik des Elbtunnels in eine neue IT-Umgebung. Erst nach einem erfolgreichen Testlauf wird die Technik wieder freigegeben.

Mehr als nur IT-Arbeiten

Auch die Autobahnmeisterei Othmarschen nutzt die Sperrzeit. Sie wartet die Entwässerungseinrichtungen, repariert Schutzeinrichtungen und Anprallschutzdämpfer und saniert die Deckschicht im Bereich der Anschlussstelle Volkspark.

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Schon ab Freitag, 21 Uhr, gelten zudem Rampensperrungen an den Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld. Autofahrer aus dem Süden Hamburgs sollten diese Einschränkungen bei ihrer Fahrtplanung für das Wochenende berücksichtigen. (tj)