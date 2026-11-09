Abrigado bleibt im Schwarzenbergpark: Sozialbehörde erteilt Harburger Politik klare Absage

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Harburg. Die Drogenhilfe Abrigado bleibt vorerst dort, wo sie ist: im Schwarzenbergpark. Die Hamburger Sozialbehörde hat der Forderung der Bezirkspolitik eine klare Absage erteilt, die Einrichtung bis spätestens Januar 2027 zu verlegen.

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Die Bezirksversammlung Harburg hatte sich einstimmig für diesen Zeitplan ausgesprochen. In einer Stellungnahme teilte die Behörde heute mit, sie sehe dafür keine Chance.

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Ein geeigneter Interimsstandort fehlt bislang schlicht. Bisher habe sich kein Ort gefunden, der kurzfristig und ohne großen Aufwand für Umbauten und Genehmigungen zur Verfügung stehe, erklärte die Behörde.

Welche Kriterien zählen

Bei der weiteren Suche will die Behörde vor allem darauf achten, dass eine Interimslösung die bestehenden Angebote des Abrigado erhält und von der Zielgruppe auch angenommen wird. Diese Bedingung soll laut Behörde oberste Priorität haben, noch vor einer schnellen Lösung.

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Bis ein passender Standort gefunden ist, soll sich zumindest am aktuellen Ort etwas verbessern. Die Behörde kündigte an, gemeinsam mit der Polizei und dem Bezirksamt an einer Entschärfung der Situation im Schwarzenbergpark zu arbeiten.

Keine Lösung in Sicht

Wie lange die Suche nach einem Interimsstandort noch dauert, lässt die Behörde offen. Für die Anwohner und die Bezirkspolitik bedeutet das: Der Streit um den Standort des Abrigado dürfte vorerst weitergehen. Morgen mehr auf harburg-aktuell.de. (ag/tj)