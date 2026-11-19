Werbung Werbung Werbung

Harburg. Die Hamburgische Bürgerschaft wird sich in ihrer Sitzung am Mittwoch, 25. November mit dem Abrigado in Harburg befassen. Nach dem einstimmigen Beschluss der Bezirksversammlung für eine kurzfristige Verlagerung der Drogenhilfe aus dem Schwarzenbergpark und der für Eltern und Anwohner enttäuschenden Reaktion der Sozialbehörde will die CDU-Fraktion nun eine ähnliche Forderung in der Bürgerschaft zur Abstimmung stellen.

Werbung Werbung Werbung

„Über Parteigrenzen hinweg besteht Einigkeit, dass die gegenwärtigen Zustände auf dem Schwarzenberg nicht noch über zwei Jahre fortbestehen dürfen“, sagt die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver aus Harburg. Das habe der einstimmige Beschluss der Bezirksversammlung deutlich gemacht. Nun sei der Senat gefordert, gemeinsam mit dem Bezirksamt Harburg die Voraussetzungen für eine Verlagerung an einen geeigneten Alternativstandort zu schaffen.

Werbung

Stöver: „Ein verbindliches Sicherheits- und Umfeldkonzept muss von Beginn an Bestandteil der Planungen sein, damit bestehende Konflikte nicht lediglich an einen anderen Standort verlagert werden.“

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion erwartet bis Jahresende einen Bericht über „die Ergebnisse der Standortprüfungen, die getroffene Standortentscheidung, den konkreten Zeitplan für die Verlagerung sowie die Umsetzung der weiteren Maßnahmen“. (ag)