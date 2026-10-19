Abrigado: Geheimes Treffen mit Staatsrat – jetzt sieben Standorte im Gespräch

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Harburg. Im Streit um den Standort der Einrichtung Abrigado am Schwarzenberg hat es nach Informationen von harburg-aktuell.de vergangene Woche ein „geheimes Treffen” gegeben. Die Redaktion erfuhr Details zu den Gesprächen zwischen Behördenvertretern und der Elternräte.

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An dem Austausch nahmen außer Mitarbeitern der Behörde für Gesundheit, Soziales und Integration auch Staatsrat Tim Angerer sowie Vertreter der Elternräte und weiteren teil. Im Mittelpunkt stand nach Informationen von harburg-aktuell.de der aktuelle Sachstand.

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Dabei ging es auch um den Zeitplan für den künftigen Standort an der Buxtehuder Straße. Dieser soll in 27 Monaten bezugsfertig sein. Bis dahin soll eine Interimslösung kommen. Die Bezirksversammlung in Harburg hat einstimmig die Behörden aufgefordert, genau diese zu finden.

Sieben mögliche Standorte im Gespräch

Für die Übergangszeit prüfen die Beteiligten nach Informationen von harburg-aktuell.de sieben verschiedene Standorte. Welche das im Einzelnen sind, ist bislang nicht bekannt. Im Gespräch sollen allerdings unter anderem das ehemalige Fegro-Gelände an der Schlachthofstraße, die ehemalige Post am Harburger Bahnhof sowie das ehemalige Betriebsgelände des Landesbetriebs Verkehr am Großmoordamm sein. Das Gespräch fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eingeladen zu dem Austausch wurde bereits vor mehreren Wochen.

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Den neuen Standort des Abrigado an der Buxtehuder Straße soll Staatsrat Angerer als „unglücklich” bezeichnet haben. Das unterstreicht auch die Aussage des Bezirksamtsleiter Christian Carstensen am Rande der letzten Bezirksversammlung. Dort sagte er: „Ob dann tatsächlich die Drogenhilfe da reinkommt, wird sich zeigen.“ harburg-aktuell.de berichtete. Wie es rund um das Abrigado nun weiter geht, bleibt erstmal ungewiss. (tj)