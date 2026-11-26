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Harburg. Die Hamburgische Bürgerschaft hat die CDU-Forderung nach einem kurzfristigem Umzug der Drogenhilfe Abrigado abgelehnt. „Solche Anträge tragen nicht zur Entspannung der Lage bei“, sagt der Harburger SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sören Schumacher. Ein Umzug der Einrichtung bis spätestens Januar 2027 sei weder baurechtlich noch organisatorisch zu schaffen.

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Die Situation rund um das Abrigado im Schwarzenbergpark hatte sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. Nach Angaben von Anwohnern lagerten Drogensüchtige in den Grünanlagen und ließen gebrauchte Spritzen zurück. Als dann auch noch Dealer versuchten, ihre Konflikte mit Schusswaffen zu regeln, gingen Anwohner und Eltern der benachbarten Grundschule am Park und des Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums (ReBBZ) auf die Barrikaden. Die Bezirkspolitik reagierte mit einem einstimmigen Beschluss. Die Forderung: kurzfristiger Umzug des Abrigados bis zum Ende der Weihnachtsferien.

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Sozialbehörde und Bezirksamt machten sich auf die Suche nach geeigneten Zwischenlösungen, nach einer ersten Sichtung machten sie aber wenig Hoffnung auf eine machbare und geeignete Lösung. Die Fachbehörde bekräftigte zudem ihren Plan, das Abrigado 2028 in einem Neubau an der Buxtehuder Straße unterzubringen.

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SPD setzt auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

„Wir nehmen die Sorgen von Eltern, Schülern, Lehrkräften und Anwohner sehr ernst“, sagt Schumacher. Bis zur endgültigen Verlagerung des Abrigado hätten die Sicherheit der Schüler und der Nachbarschaft am Schwarzenberg oberste Priorität. Die eingeleiteten Schutzmaßnahmen griffen schon. Seit August sei werktags in den sensiblen Morgenstunden zwischen 7 und 11 Uhr ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz, die Öffnungszeiten des Abridados seien an vier Tagen auf 12.30 Uhr vorverlegt worden. Außerdem seien zusätzliche Spritzenabwurfbehälter installiert und die Straßensozialarbeit enger mit der Einrichtung verzahnt worden. Schumacher: „Polizei, Bezirk und Behörden überprüfen die Lage fortlaufend und schärfen bei Bedarf nach.“

Neubau bleibt das langfristige Ziel

Beim Thema Sicherheit dürfe es keine Kompromisse geben, sagt auch die SPD-Kreisvorsitzende und Bürgerschaftsabgeordnete Claudia Loss. Gleichzeitig brauche eine niedrigschwellige Suchthilfe mit Konsumraum und medizinischer Versorgung räumliche Standards und eine gute Erreichbarkeit, die sich nicht über Nacht schaffen ließen. Loss: „Wir setzen uns weiter dafür ein, dass die Schutzmaßnahmen vor Ort greifen, mögliche Übergangsflächen seriös geprüft werden und der Neubau zügig realisiert wird.“ (ag)