Abrigado-Neubau: Anwohner protestieren lautstark vor Harburger Rathaus

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Harburg. Rund 60 Anwohner, Nachbarn und Eltern haben am Dienstagnachmittag so lautstark vor dem Harburger Rathaus protestiert, dass während der laufenden Sitzung der Bezirksversammlung die Fenster des Sitzungssaals geschlossen werden mussten. Mit Trillerpfeifen und Plakaten richtete sich der Protest gegen den geplanten Neubau der Drogenhilfeeinrichtung Abrigado an der Buxtehuder Straße.

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Gegen 16 Uhr setzte sich der Protestzug von der Buxtehuder Straße 31 in Richtung Rathaus in Bewegung. Die Organisatoren zeigten sich mit der Beteiligung zufrieden. Schon beim Verteilen von Flugblättern im Vorfeld hätten sie durchweg positive Resonanz erfahren, was sie als Beleg dafür werten, dass die Sorgen um den Standort von vielen Menschen in der Nachbarschaft geteilt werden.

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Hintergrund der Proteste sind monatelange Konflikte rund um das bisherige Abrigado am Schwarzenbergpark, die durch mehrere Schusswaffenvorfälle zuletzt verschärft wurden. Der Neubau an der Buxtehuder Straße soll nach bisherigen Angaben bis Ende 2028 fertiggestellt werden. Wegen der Nähe zu Schulen, Kindertagesstätten und Wohnbebauung stößt jedoch auch dieser Standort auf Widerstand.

Unterstützung von der CDU-Fraktion

Vor dem Rathaus erhielten die Demonstrierenden Rückhalt von CDU-Fraktionschef Rainer Bliefernicht (CDU). Er ließ eigens eine Lautsprecheranlage mit Mikrofon aufbauen und wandte sich damit direkt an die Protestierenden.

Rainer Bliefernicht gemeinsam mit Elternratsprecherin Jenny Schiller. Foto: Lenthe-Meiden

Auch in der anschließenden öffentlichen Fragestunde blieb das Thema präsent. Eine Anwohnerin erkundigte sich, inwieweit der Denkmalschutz bei den Neubauplänen berücksichtigt worden sei, und verwies dabei auf geschützte Bereiche des Schwarzenbergparks sowie die historische Bebauung an der Buxtehuder Straße. Die Verwaltung kündigte eine schriftliche Antwort an und verwies zunächst auf die bereits erteilte Baugenehmigung.

Kritik am Umgang mit Fragen

Für zusätzlichen Unmut sorgte nach Darstellung der Demonstrierenden, wie mit ihren Anliegen umgegangen wurde. Jenny Schiller, Elternratssprecherin des an der Schwarzenbergstraße, kritisierte, dass der Vorsitzende der Bezirksversammlung, Holger Böhm (SPD), zunächst keine Fragen zum Abrigado habe zulassen wollen. „Das hat mit Demokratie nichts zu tun”, sagt Schiller. Letztlich wurde zumindest die Frage zum Denkmalschutz zugelassen.

Bereits im Vorfeld war das Thema politisch behandelt worden: Ein Antrag der Volt-Fraktion zur gesamtstädtischen Verteilung von Suchthilfeangeboten (Drucksache 22–2147) war im Hauptausschuss beraten und angenommen worden. Volt-Fraktionsvorsitzende Isabel Wiest (Volt) zeigte sich darüber erfreut, ließ aber durchblicken, dass eine erneute Debatte über das Abrigado in der Bezirksversammlung an diesem Abend offenbar nicht vorgesehen war.

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Anwohner kündigen weiteren Protest an

Für die Demonstrierenden ist die Auseinandersetzung damit nicht beendet. „Wir werden wiederkommen”, kündigt Schiller an. Schon bei der nächsten Sitzung der Bezirksversammlung wollen die Betroffenen erneut Präsenz zeigen. (tj)