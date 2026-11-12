Acht Grundschulen aus Süderelbe stellen sich im November vor

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Harburg/Süderelbe. Am Dienstag, 17. November 2026, öffnet die Stadtteilschule Süderelbe ihre Pausenhalle für den Marktplatz der Grundschulen. Von 17 bis 19 Uhr können sich Familien mit zukünftigen Erstklässlern über die Grundschulen in ihrer Umgebung informieren. Die Veranstaltung findet im Neumoorstück 1–2 in Hamburg statt.

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Eltern und Sorgeberechtigte erhalten an Informationsständen Einblicke in die Unterrichtskonzepte der einzelnen Schulen. Wer möchte, kann direkt vor Ort Fragen stellen und sich so einen Überblick verschaffen, welche Schule zur eigenen Familie passt.

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In diesem Jahr präsentieren sich acht Grundschulen aus der Region: die Schule Schnuckendrift, die Grundschule Neugraben, die Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg, die Grundschule Alte Weiden, die Ganztagsgrundschule Am Johannisland, die Schule Ohrnsweg, die Schule Apr Schnitger Stieg sowie die Grundschule An der Haake.

Welche Schule fehlt in diesem Jahr?

Die Schule Cranz kann an dem Abend nicht teilnehmen, wie die Veranstalter mitteilen.

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Wer sein Kind anmelden möchte, kann bei der Anmeldung bis zu drei Schulwünsche angeben. Der Anmeldezeitraum für die ersten Klassen läuft vom 4. bis zum 22. Januar 2027. Für Vorschulklassen können abweichende Fristen gelten, genauere Angaben dazu lassen sich am Veranstaltungsabend direkt erfragen.

Wer steht hinter der Veranstaltung?

Weitere Informationen zum Schulanfang stellt die Stadt Hamburg online unter hamburg.de/grundschulen bereit. Eingeladen zum Marktplatz der Grundschulen haben das Bezirksamt Harburg und die Schulbehörde gemeinsam. Organisiert wird der Abend von der Arbeitsgruppe „Übergang Kita-Grundschule” im Rahmen der Regionalen Bildungskonferenzen im Bezirk Harburg. (cb)