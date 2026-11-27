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Harburg. Das Kino Planet Harburg zeigt an vier Adventssonntagen Stummfilmklassiker mit Live-Musik. Die Reihe beginnt am Sonntag, 29.11., und endet am Sonntag, 20.12. Spielort ist das Kino im ehemaligen Karstadtgebäude am Herbert-und-Greta-Wehner-Platz.

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Auf dem Programm stehen Filme mit Louise Brooks, Buster Keaton, Charlie Chaplin und Harold Lloyd. Zu jeder Vorstellung spielen Musikerinnen und Musiker live zur Leinwand.

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Den Auftakt macht am Sonntag, 29.11., um 18 Uhr „Die Büchse der Pandora” von Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr 1929 mit Louise Brooks in der Hauptrolle. Marie-Luise Bolte begleitet den Film am Flügel.

Zwei Kurzfilme für Familien

Am Sonntag, 6.12., um 16 Uhr richtet sich das Adventskonzert an Kinder ab sechs Jahren. Gezeigt werden die beiden Buster-Keaton-Kurzfilme „Wasser hat keine Balken” und „Der Hufschmied” aus den Jahren 1921 und 1922, begleitet am Flügel von Ernst Bechert und am Cello von Krischa Weber.

Am Sonntag, 13.12., um 18 Uhr folgt Charlie Chaplins „Lichter der Großstadt” von 1931 mit Chaplin und Virginia Cherrill in den Hauptrollen. Dazu spielt das Trio Cinématique mit Ulrich Kodjo Wendt an Flügel und Akkordeon, Chris Drave an Geige und Mandoline sowie Torge Niemann an der Gitarre.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 20.12., um 18 Uhr „Ausgerechnet Wolkenkratzer” (Safety Last!) von 1923 mit Harold Lloyd, Mildred Davis, Bill Strother und Westcott Clarke. Ernst Bechert begleitet den Film am Flügel.

Preise und Anreise

Die Tickets für die Stummfilmkonzerte kosten 12 Euro beziehungsweise ermäßigt 8 Euro. Für das Adventskonzert für Kinder am 6.12. gilt ein Familienticket zu 6 Euro pro Person. Karten und weitere Informationen zu den Filmen gibt es online unter metropoliskino.de/planetharburg.

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Das Kino ist mit der S3 oder S5 bis Harburg-Rathaus erreichbar, Ausgang Großer Schippsee. (tj)