Aktenstau am Nachlassgericht Harburg: Fast 600 offene Fälle pro Mitarbeiter

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Harburg. Am Nachlassgericht Harburg ist die Zahl der unbearbeiteten Fälle je Sachbearbeiter zwischen Juli und September 2026 auf 596 gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Anfrage des Harburger CDU-Bürgerschaftsabgeordneten André Trepoll (CDU) an den rot-grünen Senat hervor.

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Im Frühsommer 2025 hatte der Wert noch bei 414 Fällen gelegen, wie eine frühere Anfrage zeigte. Bis Anfang 2026 kletterte er auf 816 unbearbeitete Fälle pro Sachbearbeiter. Nach einer vorübergehenden Entspannung auf 432 Fälle Ende Juni ist die Zahl bis Ende September erneut um 38 Prozent gestiegen.

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Der Senat spricht laut Trepoll trotz dieser Entwicklung von einer „moderaten Erhöhung” und einer „weiteren Stabilisierung”. Für Trepoll ist das nicht nachvollziehbar: „Wer bei einem Bearbeitungsrückstand von knapp 600 Fällen je Sachbearbeiter und daraus resultierenden monatelangen Bearbeitungszeiten von Stabilisierung faselt, verhöhnt die leidtragenden Hinterbliebenen und die überlasteten Justizangestellten gleich mit”, sagt Trepoll. Die Situation sei weiterhin ein „Riesenskandal”, den die zuständige Justizsenatorin Anna Gallina (GRÜNE) nicht in den Griff bekomme.

Beschwerden nehmen zu

Neben dem Bearbeitungsrückstand verweist Trepoll auf die Zahl der Beschwerden über zu lange Bearbeitungszeiten am Nachlassgericht, das beim Amtsgericht Harburg angesiedelt ist. In den ersten drei Quartalen 2026 gab es bereits 96 solcher Beschwerden, im gesamten Jahr 2025 waren es 81. Damit steuert das Gericht nach Einschätzung Trepolls auf einen neuen Negativrekord zu.

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Trepoll ist Vorsitzender des Harburger CDU-Kreisverbandes und verfassungspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Er räumt ein, dass es auf technischer und organisatorischer Ebene kleine Fortschritte gebe. So setze das Gericht inzwischen Signaturpads zur Digitalisierung von Unterschriften ein und erprobe ein digitales Terminmanagement-Tool. Bei der Mitarbeiterschaft komme die erhoffte Entlastung bislang jedoch nicht an.

Erben warten monatelang auf Auskunft

Als Folge blieben selbst einfache Bürgerservices wie Sachstandsauskünfte derzeit auf der Strecke, kritisiert Trepoll. Erben müssten teilweise monatelang auf Informationen warten. Der Abgeordnete fordert verbindliche Fristen: „Es ist erschreckend und unerträglich zugleich, dass es keine verbindlichen Vorgaben gibt, innerhalb welcher Frist Anfragen verzweifelter Erben beantwortet werden müssen”, sagt Trepoll.

Er verlangt vom Senat eine dauerhafte personelle Entlastung, verbindliche Erreichbarkeitsstandards sowie einen konkreten Zeitplan zum Abbau der Rückstände. „Harburg hat in Hamburg schon viel zu oft das Nachsehen. Dass ausgerechnet Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, nun auch noch monatelang auf die Bearbeitung ihrer Nachlassangelegenheiten warten müssen, ist schlicht inakzeptabel. Frau Gallina muss endlich dafür sorgen, dass die Erben in Harburg die Unterstützung erhalten, die sie verdienen”, sagt Trepoll. (tj)