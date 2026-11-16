Alte Forst: Grundschule in Eißendorf feiert Bücherfest mit Licht und Feuer

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Harburg/Eißendorf. Die Eißendorfer Grundschule In der Alten Forst veranstaltet am Freitag, 20. November zum 46. Mal ihr Kinderbuchfest. Erstmals findet die Veranstaltung in den Abendstunden statt, von 16 bis 20 Uhr, damit die große Grundschule bei Feuer und Licht ihr besonderes Flair zeigen kann.

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Schule, Kita und das Team der nachmittäglichen Betreuung haben sich zum Bildungshaus Eißendorf zusammengeschlossen und richten das Lesefest gemeinsam aus. Das Festprogramm läuft bereits seit einer Woche: An dem Bildungsstandort In der Alten Forst gab es Lesungen für alle Kinder, selbst die Kindergartenkinder durften einer „echten” Kinderbuchautorin lauschen.

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Insgesamt gaben sich 17 Kinderbuchautoren die Klinke in die Hand und entführten gut 750 Kinder aus Kita und Schule in ihre Geschichten. Parallel zu den Lesungen beschäftigten sich Kinder, Lehrer und Erzieher in Projekten mit dem diesjährigen Thema: Es wurde gebastelt, Theater gespielt, Filme produziert, Bücher hergestellt und Riesenleinwände gestaltet. Im Mittelpunkt standen dabei stets Reime und Gedichte.

Bücherfest rund um den Neubau

Die Festwoche mündet in einem Bücherfest rund um den Neubau der Schule. Neben Verkaufsausstellungen der Buchhandlungen Thalia und Leichers erwarten die Besucher zahlreiche Mitmach-Aktionen. Die Vorschulklassen und die Kita haben zudem ein eigenes Angebot für die jüngsten Gäste vorbereitet.

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Gut 100 Beschäftigte aus GBS, Kita und Schule präsentieren gemeinsam mit den Kindern die Ergebnisse der Projekte. Besucher erhalten so einen Einblick in die tägliche Arbeit und die Angebote der Eißendorfer Grundschule.

Verpflegung im Hüttendorf

Für Verpflegung ist gesorgt: Im Hüttendorf gibt es unter anderem Blockhaus-Burger, Pommes, eine Pilzpfanne, Punsch, Waffeln und Suppe. (cb)