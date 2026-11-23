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Harburg/Eißendorf. Das Café Beerental im Beerentalweg 46 schließt am Sonntag, 20. Dezember 2026, endgültig seine Türen. Das teilt Betreiberin Nicole Günther auf ihrer Website mit. Der vierte Advent wird damit zum letzten Öffnungstag.

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„Am 20. Dezember 2026 werde ich die Türen unseres geliebten Cafés für immer schließen. Es ist ein sehr, sehr schwerer Schritt für mich, denn dieses Café war so viel mehr als nur ein Ort zum Kaffeetrinken”, so Günther.

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Seit 2017 führte sie das Café unter dem Motto „Mit Liebe gebacken, mit Zeit für unsere Gäste.” Bekannt wurde der Betrieb vor allem für seine handgemachten Torten.

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Mehr als nur Kaffee und Kuchen

Das Café Beerental war nach eigenen Angaben nicht nur ein Ort für hausgemachte Torten, sondern auch ein Treffpunkt für persönliche Gespräche. Auch Trauerfeiern gehörten über die Jahre zu den festen Bestandteilen des Angebots.

Besonders sonntags war der Andrang groß. Auch am vergangenen Sonntag mussten Gäste zeitweise vor der Tür warten, bis ein Platz im Café frei wurde. (cb)